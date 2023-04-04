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"Вы боретесь за нашу свободу": президент Грузии обратилась к украинцам

4 апреля 2023 13:04
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Соломе Зурабишвили
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Вильнюс выразила свою поддержку Украине. Она почтила память жертв российских оккупантов в Украине и заявила, что украинцы борются за свободу и европейское будущее.

Об этом сообщает пресс-служба президента Грузии.

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Президент приняла участие во встрече в поддержку борьбы за свободу Украины на Кафедральной площади для памяти жертв насилия россиян в Буче, Ирпене, Бородянке и других городах нашей страны.

"Литва — одна из стран, которые, как Украина и Грузия, знают, что означает опыт российской оккупации и агрессии. Многие люди в Европе повторяют, что вы боретесь за наше будущее и нашу свободу, но мы из своего опыта знаем, что вы боретесь за нашу свободу и европейское будущее", — отметила лидер Грузии.

Зурабишвили убеждена в том, что Грузия и Украина в будущем будут вместе в Европе и это произойдет благодаря "исключительно мужественной борьбе ваших воинов и ваших граждан, вместе осуществляющих это выдающееся сопротивление".

Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что хочет, чтобы россия прекратила оккупацию территории ее страны в рамках возможного мирного соглашения о прекращении войны Кремля в Украине. По словам лидера, россия уже почти проиграла войну.

Также ранее стало известно, что во время полномасштабной войны в составе разных подразделений Вооруженных сил Украины погибли уже 40 бойцов из Грузии.

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