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"Ви боретеся за нашу свободу": президентка Грузії звернулася до українців

4 квітня 2023 13:04
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Саломе Зурабішвілі
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі під час візиту до Вільнюса висловила свою підтримку Україні. Вона вшанувала пам'ять жертв російських окупантів в Україні та заявила, що українці борються  за свободу та європейське майбутнє.

Про це повідомляє пресслужба президента Грузії.

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Президент взяла участь у зустрічі на підтримку боротьби за свободу України на Кафедральній площі для вшанування пам'яті жертв насильства росіян у Бучі, Ірпені, Бородянці та інших містах нашої країни.

"Литва – одна з країн, які, як Україна і Грузія, знають, що означає досвід російської окупації та агресії. Багато людей у Європі повторюють, що ви боретеся за наше майбутнє і нашу свободу, але ми зі свого досвіду знаємо, що ви боретеся за нашу свободу і європейське майбутнє", — зауважила лідерка Грузії.

Зурабішвілі переконана у тому, що Грузія та Україна в майбутньому будуть разом у Європі й це станеться завдяки "винятково мужній боротьбі ваших воїнів і ваших громадян, які разом здійснюють цей визначний опір".

Нагадаємо, раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що хоче, аби росія припинила окупацію території її країни в рамках можливої ​​мирної угоди про припинення війни Кремля в Україні. За словами лідерки, рф уже майже програла війну.

Також раніше стало відомо, що під час повномасштабної війни в складі різних підрозділів Збройних сил України загинули вже 40 бійців родом з Грузії.

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