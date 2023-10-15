Выборы в Польше: кого выбирают поляки и кто лидирует

Процесс голосования. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

В воскресенье, 15 октября, в Польше продолжаются выборы в Сейм и Сенат. Избирательные участки открылись в 08:00 по Киеву и будут работать до 22:00.

Новини.LIVE собрали всю информацию о выборах в Польше.

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Известно, что в Польше и за рубежом может проголосовать более 29 миллионов граждан, имеющих право голоса. Голосование началось в 08:00 и продлится до 22:00 по Киеву. Сразу после этого будут обнародованы результаты экзит-поллов.

Кроме основных участков в Польше будут действовать еще 416 за границей, также 8 планируют развернуть на кораблях.

Кандидаты на выборах в Польше

Известно, что по результатам выборов изберут 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

По предварительной информации, лидирует консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС), главой которой является Ярослав Качинский. Ее рейтинг составляет от 31 до 37%.

Главным соперником ПиС является центристская партия "Гражданская коалиция" (ГК), возглавляемая экс-премьером и экс-председателем Европейского совета Дональдом Туском. У партии есть 31%.

Также в парламент пройдут еще три партии. Речь идет о центристском блоке "Третий путь" (11%), коалиции левых партий и ультраправой "Конфедерации" (по 10%).

Стенды с кандидатами в Польше. Фото: Новини.LIVE

Стенды с кандидатами в Польше. Фото: Новини.LIVE

Напомним, спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина был вынужден подать в отставку. Это произошло после его заявления, что избирательные комиссии за границей могут испытывать проблемы с подсчетом голосов в течение необходимого 24-часового срока.