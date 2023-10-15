Вибори у Польщі: кого обирають поляки та хто лідирує

Процес голосування. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

У неділю, 15 жовтня, у Польщі тривають вибори до Сейму та Сенату. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за київським часом та працюватимуть до 22:00.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію про вибори в Польщі.

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Відомо, що у Польщі та за кордоном загалом можуть проголосувати понад 29 мільйонів громадян, які мають право голосу. Голосування розпочалось о 08:00 та триватиме до 22:00 за київським часом. Відразу після цього буде оприлюднено результати екзит-полів.

Окрім основних дільниць у Польщі працюватимуть ще 416 за кордоном, також 8 планують розгорнути на кораблях.

Кандидати на виборах у Польщі

Відомо, що за результатами виборів оберуть 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

За попередньою інформацією, лідирує консервативна партія "Право та справедливість" (ПіС), головою якої є Ярослав Качинський. Її рейтинг становить від 31% до 37%.

Головним суперником ПіС є центристська партія "Громадянська коаліція" (ГК), яку очолює екс-прем'єр та екс-голова Європейської ради Дональд Туск. Партія має 31%.

Також до парламенту пройдуть ще три партії. Йдеться про центристський блок "Третій шлях" (11%), коаліцію лівих партій та ультраправу "Конфедерацію" (по 10%).

Стенди з кандидатами на виборах у Польщі. Фото: Новини.LIVE

Стенди з кандидатами на виборах у Польщі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна був змушений подати у відставку. Це сталося після його заяви, що виборчі комісії за кордоном можуть мати проблеми з підрахунком голосів протягом необхідного 24-годинного терміну.