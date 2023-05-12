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Выборы в Турции: почему кандидаты заявляют о вмешательстве России

12 мая 2023 01:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Выборы в Турции: почему кандидаты заявляют о вмешательстве России
Кандидат в президенты Турции Кемаль Киличдароглу выступает перед своими поклонниками в Измире, 30 апреля 2023 года. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Главный соперник главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана Кемаль Киличдароглу обвиняет Россию во вмешательстве в выборы. По его словам, россияне стоят за "монтажами, заговорами, дипфейками и записями", которые якобы имели место в Турции.

Соответствующее обращение Кемаль Киличдароглу опубликовал в Twitter на двух языках: турецком и русском.

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"Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу", — написал кандидат в Президенты Турции.

Позиция Кемаля Киличдароглу по поводу войны в Украине

  • Киличдароглу в случае победы намерен сохранить посредническую роль Турции между Украиной и РФ. К примеру, он хочет продолжать трехсторонний диалог о "зерновом соглашении".
  • Киличдароглу обещает сделать контакты с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным более "прозрачными".
  • Политик не собирается присоединяться к западным санкциям против Кремля, ставя во главу угла интересы своей страны. Однако команда Киличдароглу "напомнит России, что Турция является членом НАТО".

Отметим, что первый тур парламентских и президентских выборов в Турции состоится 14 мая 2023 года.

Напомним, Эрдоган перед выборами обвинил оппозицию в провокациях. В городе Эрзурум на днях неизвестные забросали камнями мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Он является кандидатом в вице-президенты Турции и займет этот пост в случае победы на выборах президента оппозиционного политика Кемаля Киличдароглу.

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