Вибори у Туреччині: чому кандидати заявляють про втручання Росії
Головний суперник глави держави Реджепа Тайїпа Ердогана Кемаль Киличдароглу звинувачує Росію у втручанні у вибори. За його словами, росіяни стоять за "монтажами, змовами, діпфейками і записами", які були нібито викриті в Туреччині.
Відповідне звернення Кемаль Киличдароглу опублікував у Twitter двома мовами: турецькою та російською.
"Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, тримайте руки подалі від турецької держави. Ми, як і раніше, виступаємо за співпрацю і дружбу", – написав кандидат у Президенти Туреччини.
Дорогие русские друзья,— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023
Вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за…
Позиція Кемаля Киличдароглу щодо війни в Україні
- Киличдароглу в разі перемоги має намір зберегти посередницьку роль Туреччини між Україною та РФ. Наприклад, він хоче продовжувати тристоронній діалог про "зернову угоду".
- Киличдароглу обіцяє зробити контакти з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним "прозорішими".
- Політик не збирається приєднуватися до західних санкцій проти Кремля, ставлячи на перше місце інтереси своєї країни. Проте команда Киличдароглу "нагадає Росії, що Туреччина є членом НАТО".
Gerçekler. pic.twitter.com/VvL17vBaBl— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023
Зауважимо, перший тур парламентських та президентських виборів у Туреччині відбудеться 14 травня 2023 року.
Нагадаємо, Ердоган перед виборами звинуватив опозицію у провокаціях. У місті Ерзурум днями невідомі закидали камінням мера Стамбула Екрема Імамоглу. Він є кандидатом у віцепрезиденти Туреччини і займе цю посаду у випадку перемоги на виборах президента опозиційного політика Кемаля Киличдароглу.