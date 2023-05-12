Вибори у Туреччині: чому кандидати заявляють про втручання Росії

Кандидат в президенти Туреччини Кемаль Киличдароглу виступає перед своїми прихильниками в Ізмірі, 30 квітня 2023 року. Фото: REUTERS

Головний суперник глави держави Реджепа Тайїпа Ердогана Кемаль Киличдароглу звинувачує Росію у втручанні у вибори. За його словами, росіяни стоять за "монтажами, змовами, діпфейками і записами", які були нібито викриті в Туреччині.

Відповідне звернення Кемаль Киличдароглу опублікував у Twitter двома мовами: турецькою та російською.

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"Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, тримайте руки подалі від турецької держави. Ми, як і раніше, виступаємо за співпрацю і дружбу", – написав кандидат у Президенти Туреччини.

Дорогие русские друзья,

Вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023

Позиція Кемаля Киличдароглу щодо війни в Україні

Киличдароглу в разі перемоги має намір зберегти посередницьку роль Туреччини між Україною та РФ. Наприклад, він хоче продовжувати тристоронній діалог про "зернову угоду".

Киличдароглу обіцяє зробити контакти з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним "прозорішими".

Політик не збирається приєднуватися до західних санкцій проти Кремля, ставлячи на перше місце інтереси своєї країни. Проте команда Киличдароглу "нагадає Росії, що Туреччина є членом НАТО".

Зауважимо, перший тур парламентських та президентських виборів у Туреччині відбудеться 14 травня 2023 року.

Нагадаємо, Ердоган перед виборами звинуватив опозицію у провокаціях. У місті Ерзурум днями невідомі закидали камінням мера Стамбула Екрема Імамоглу. Він є кандидатом у віцепрезиденти Туреччини і займе цю посаду у випадку перемоги на виборах президента опозиційного політика Кемаля Киличдароглу.