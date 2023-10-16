Как выборы в Польше повлияют на отношения со странами-партнерами

Лидер партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

В Польше 15 октября прошли парламентские выборы, победу на которых одержала партия "Право и Справедливость", однако большинство, похоже, сформирует именно оппозиция. Но накануне выборов многие вопросы стали краеугольным камнем во взаимоотношениях Киева и Варшавы, в частности, это касается импорта зерна, поставки оружия, а также помощи украинским переселенцам, вынужденно бежавшим в Польшу из-за полномасштабного вторжения России.

И хотя многие понимали, что остроту заявлений подогревало само приближение 15 октября и выборов, но уверенности в том, что градус снизится, не было. Как, собственно, будут развиваться отношения между Польшей и Украиной, рассказал Новини.LIVE кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

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— Станислав, что после выборов изменится в целом для Польши?

— Высокая явка на выборах свидетельствует о том, что большинство поляков предпочитают перемены. Есть все прогнозы, что Польша может изменить свою политическую парадигму.

По имеющимся данным, можем говорить, что страна вскоре получит новый парламент, который будет отличаться от того, какой был.

Сейчас на первом месте "Право и справедливость", далее "Гражданская коалиция", "Третий путь", "Левица", "Конфедерация". Оппозиционные партии, объединившись, могут получить абсолютное большинство в новом парламенте.

Выступление партии "Гражданская коалиция" после выборов. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

То есть фактически у них есть шанс сформировать новое правительство, а значит, может быть новая страница для Польши — как внутри страны, для ее внутренней политики, а также в отношениях с внешним миром, в частности с Украиной, с Европейским Союзом и другими государствами.

— На что можно рассчитывать в отношениях с ЕС и Украиной при условии, что правительство сформирует оппозиционная коалиция во главе с Дональдом Туском?

— Может быть улучшение по линии отношений с Европейским Союзом — о чем, собственно, говорил сам Туск, потому что он не только польский, но и европейский политик. Так что есть надежда, что так оно и будет.

Прогнозирую, что будут улучшены отношения с Украиной, учитывая, что идеология и нарративы оппозиции отличаются от провластной партии.

Но это не касается, например, вопроса зерна. Потому что следует понимать, что в будущую коалицию войдет "Польская крестьянская партия" (проходит на выборах с "Третим путем". — Ред.), и с ее электоратом нужно считаться, чтобы сохранить эту коалицию.

Но, думаю, все же будет конструктив, и у Варшавы не будет с Киевом каких-то сложных моментов. Историческая политика может отойти уже в отдаленную перспективу или вообще сойти с повестки дня, потому что у власти будут находиться именно оппозиционеры, которые сформируют новое правительство.

Лидер партии "Гражданская коалиция" Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

"Гражданская коалиция" вместе с партнерами не может чинить препятствий на европейском, евроатлантическом пути Украины, что можно было ожидать, например, от партии "Право и справедливость". И тем более от"Конфедерации", если бы "ПиС" образовала с ней коалицию.

Пока есть лучший сценарий, чем он мог бы быть. Но опять же, нужно дождаться официальных результатов, которые будут представлены Национальной избирательной комиссией Республики Польша. И если они будут в большинстве своем совпадать с результатами экзитполов, то можем говорить, что Польша перешла на новый этап своей жизни.

— В преддверии выборов звучали заявления о том, что прекратятся выплаты для украинских переселенцев. Была такая шутка, что украинцы сидели на чемоданах и ждали результатов выборов. Как вы думаете, что будет с помощью для украинских переселенцев?

— Я предполагаю, что негативного сценария в этом контексте не произойдет. Было бы хуже, если бы у власти были "Право и справедливость" с "Конфедерацией".

Это был бы действительно вызов для украинского государства. Потому что украинские граждане в Польше были бы в тяжелом положении, учитывая жесткую миграционную политику "Конфедерации". Которая, к слову, более жестока, чем у "ПиС".

Последние в основном концентрируют свое внимание на выходцах из Ближнего Востока и Африки. А "Конфедерация" могла бы переключиться на украинцев — и это следует понимать.

Кшиштоф Босак, сопредседатель ультраправого политического альянса "Конфедерация". Фото: REUTERS/Lukasz Glowala

Мы помним их разного рода заявления, в частности об украинизации или бандеризации Польши. И это тоже следует осознавать.

Если же такого правительства не будет, на что мы можем надеяться, то думаю, что "Гражданская коалиция" вместе с сокоалиациантами не будут так остро настроены против мигрантов — и будут в дальнейшем предоставлять возможность работать и учиться на территории Польши.

И, в целом, отношения между нашими странами улучшатся, особенно на фоне событий, которые были в последние недели, месяцы. Речь идет о том похолодании между странами, которое было по вине "ПиС". Есть надежда на какие-либо изменения, но будем наблюдать.

— Вместе с выборами в Сейма и Сенат в Польше состоялся референдум. На него вынесли четыре вопроса: повышение пенсионного возраста; ликвидация стены на польско-белорусской границе; допуск тысяч нелегальных иммигрантов из Ближнего Востока и Африки; поддержка продажи государственных активов иностранным структурам. Однако уже очевидно, что этот референдум провалился. Что дальше будет с миграционной политикой Польши?

— Явка на референдуме составила всего сорок процентов. Это значит, что его результаты необязательны, ведь нужно было не менее 50%.

Здесь тоже можно подчеркнуть настроения избирателей. Они фактически бойкотировали этот референдум, являвшийся изобретением "ПиС".

К слову, именно Туск призвал не голосовать на референдуме. Так и вышло. Это также означает, что люди хотят перемен. Об этом говорит как высокая явка, бойкот референдума, так и высокие показатели оппозиции в Сейме и Сенате.

На референдуме было два вопроса, касающихся миграции. Поляки не поддерживают антимиграционные нарративы, которые можно было услышать как от "ПиС", так и от "Конфедерации". Официальные власти прогадали.

Они надеялись на консервативный электорат, но, видимо, он не смог мобилизоваться. Или этот электорат уже устал от своих избранников, и это следует понимать.