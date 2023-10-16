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Вибори в Польщі: опозиційна коаліція потіснила правлячу партію

16 жовтня 2023 09:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Вибори в Польщі: опозиційна коаліція потіснила правлячу партію
Вибори в Польщі. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У неділю поляки обирали своїх представників до Сейму та Сенату. Опитування, проведене компанією Ipsos для трьох найбільших телевізійних станцій, показує, що правляча партія "Право і справедливість" отримала найбільше голосів, але опозиційні сили, швидше за все, матиме більше місць.

Про це повідомляє Wyborcza.pl.

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Речник партії "Право і справедливість" Радослав Фоґєл розповів на Radio Zet про можливі післявиборчі праві коаліції в Сеймі.

"Сьогодні занадто рано для спекуляцій, але ми відкриті для різноманітних розмов. Ми можемо поговорити з усіма, хто зацікавлений. Зараз у нас буде час, коли політична кухня зіграє свою роль. Такі розмови не завжди висвітлюються ЗМІ", — пояснив він.

Як розподіляться місця у Сеймі

Результати виборів у Польщі
Результати виборів у Польщі згідно з опитуванням Ipsos. Фото: Wyborcza.pl

Партія "Право і справедливість" може розраховувати на 198 місць. Центристська "Громадянська коаліція" (ГК), яку очолює експрем'єр та колишній голова Європейської ради Дональд Туск, набирає 31,6 відсотків. Скоріш за все, ГК отримає 161 місце. 

Партія "Третій шлях" може розраховувати на 57 мандатів, Союз лівих сил — на 30, а Конфедерація на 14, згідно з результатами пізнього опитування Ipsos для TVN, Polsat і TVP. Це означає, що опозиція має 248 місць, що більше, ніж ПіС і Конфедерація разом узяті.

Остаточні результати виборів до парламенту Польщі можуть бути оголошені у вівторок, 17 жовтня, у першій половині дня.

Раніше ми повідомляли, що лідер польської опозиції Дональд Туск заявив про перемогу на виборах. Тепер він хоче сформувати новий демократичний уряд.

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