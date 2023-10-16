Выборы в Польше: оппозиционная коалиция потеснила правящую партию

Выборы в Польше. Фото: Reuters

В воскресенье поляки выбирали своих представителей в Сейм и Сенат. Опрос, проведенный компанией Ipsos для трех крупнейших телевизионных станций, показывает, что правящая партия "Право и справедливость" получила больше голосов, но оппозиционные силы, скорее всего, будут иметь больше мест.

Об этом сообщает Wyborcza.pl.

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Спикер партии "Право и справедливость" Радослав Фогел рассказал на Radio Zet о возможных послевыборных правых коалициях в Сейме.

"Сегодня слишком рано для спекуляций, но мы открыты для разных разговоров. Мы можем поговорить со всеми, кто заинтересован. Сейчас у нас будет время, когда политическая кухня сыграет свою роль. Такие разговоры не всегда освещаются СМИ", — пояснил он.

Как распределятся места в Сейме

Результаты выборов в Польше согласно опросу Ipsos. Фото: Wyborcza.pl

Партия "Право и справедливость" может рассчитывать на 198 мест. Центристская "Гражданская коалиция" (ГК), которую возглавляет экс-премьер и бывший глава Европейского совета Дональд Туск, набирает 31,6 процентов. Скорее всего, ГК получит 161 место.

Партия "Третий путь" может рассчитывать на 57 мандатов, Союз левых сил — на 30, а Конфедерация на 14, согласно результатам позднего опроса Ipsos для TVN, Polsat и TVP. Это означает, что у оппозиции 248 мест, что больше, чем ПиС и Конфедерация вместе взятые.

Окончательные результаты выборов в парламент Польши могут быть объявлены во вторник, 17 октября, в первой половине дня.

Ранее сообщалось, что лидер польской оппозиции Дональд Туск заявил о победе на выборах. Теперь он хочет сформировать новое демократическое правительство.