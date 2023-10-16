Вибори у Польщі: Дональд Туск заявив про перемогу та хоче очолити новий уряд

Лідер польської опозиції та голова блоку "Громадянська коаліція" Дональд Туск. Фото: REUTERS

У Польщі підбивають остаточні підсумки парламентських виборів. Лідер польської опозиції Дональд Туск заявив про перемогу на виборах. Тепер він хоче сформувати новий демократичний уряд.

Про це повідомляє агенція АР.

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Польський опозиційний лідер Дональд Туск оголосив про початок нової ери для своєї країни після того, як опозиційні партії, здавалося, набрали достатньо голосів на недільних парламентських виборах, щоб витіснити правлячу націоналістичну консервативну партію.

Якщо результат, передбачений екзит-полом, підтвердиться, "Право і справедливість" перемогли, але й програли. Вона отримала більше місць, ніж будь-яка інша партія, але недостатньо, щоб очолити уряд, який може приймати закони в законодавчому органі.

"Я був політиком багато років. Я спортсмен. Ніколи в житті я не був такий радий тому, що посів, здавалося б, друге місце. Польща перемогла. Демократія перемогла", — заявив Туск.

За даними екзитполу, голоси на виборах у Польщі розподіляться так:

"Право та справедливість" — 36,8 відсотка.

"Громадянська коаліція" — 31,6 відсотка.

"Третій шлях" — 13 відсотків.

Ліві — 8,6 відсотка.

"Конфедерація" — 6,2.

Нагадаємо, за результатами виборів оберуть 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

За попередньою інформацією, лідирує консервативна партія "Право та справедливість" (ПіС), головою якої є Ярослав Качинський. Її рейтинг становить від 31% до 37%.

Головним суперником ПіС є центристська партія "Громадянська коаліція" (ГК), яку очолює екс-прем'єр та екс-голова Європейської ради Дональд Туск. Партія має 31%.