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Парламетські вибори в Польщі: з'явилися попередні результати екзитполу

15 жовтня 2023 22:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Парламетські вибори в Польщі: з'явилися попередні результати екзит-полу
Вибори у Польщі. Фото: Даріюш Ґорайський / Forum
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Партія ПіС ("Право і Солідарність") під час парламентських виборів у Польщі попередньо отримала найбільше голосів громадян країни. Зазначається, що вона перебуває при владі з 2015 року.

Про це повідомляє радіо RMF 24.

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Попередні результати виборів

Зазначається, що партія ПіС має 36,8 відсотків голосів виборців.

Головним її суперником є центристська "Громадянська коаліція" (ГК), очільником якої є експрем'єр та колишній голова Європейської ради Дональд Туск. Його партія набрала 31,6 відсотків.

парламентські вибори
Попередні результати виборів у Польщі. Фото: соцмережі

Також до уряду Польщі пройшли ще три партії, а саме:

  • центристський блок "Третій шлях" (13%),
  • Коаліція лівих партій (8,6%),
  • ультраправа "Конфедерація" (6,2%).

Соціологічні опитування

Відомо, що близько 1 850 соціологів студії Ipsos проводили екзитпол.

Над опитуваннями працювало 50 фахівців, а саме координатори та аналітики. 

Він є більш надійним, ніж передвиборчі опитування. Проте там присутня похибка до 2%.

Зазначається, що кінцеві результати парламентських виборів повинні оголосити у вівторок, 17 жовтня.

Нагадаємо, у Кракові сьогодні, 15 жовтня, під час парламентських виборів кілька десятків окружних виборчих комісій потребували додаткові бюлетені. Також одна комісія доставила додаткову скриньку через заповненість інших. 

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