Парламетські вибори в Польщі: з'явилися попередні результати екзит-полу

Парламетські вибори в Польщі: з'явилися попередні результати екзитполу
Партія ПіС ("Право і Солідарність") під час парламентських виборів у Польщі попередньо отримала найбільше голосів громадян країни. Зазначається, що вона перебуває при владі з 2015 року.
Про це повідомляє радіо RMF 24.
Попередні результати виборів
Зазначається, що партія ПіС має 36,8 відсотків голосів виборців.
Головним її суперником є центристська "Громадянська коаліція" (ГК), очільником якої є експрем'єр та колишній голова Європейської ради Дональд Туск. Його партія набрала 31,6 відсотків.
Також до уряду Польщі пройшли ще три партії, а саме:
- центристський блок "Третій шлях" (13%),
- Коаліція лівих партій (8,6%),
- ультраправа "Конфедерація" (6,2%).
Соціологічні опитування
Відомо, що близько 1 850 соціологів студії Ipsos проводили екзитпол.
Над опитуваннями працювало 50 фахівців, а саме координатори та аналітики.
Він є більш надійним, ніж передвиборчі опитування. Проте там присутня похибка до 2%.
Зазначається, що кінцеві результати парламентських виборів повинні оголосити у вівторок, 17 жовтня.
Нагадаємо, у Кракові сьогодні, 15 жовтня, під час парламентських виборів кілька десятків окружних виборчих комісій потребували додаткові бюлетені. Також одна комісія доставила додаткову скриньку через заповненість інших.
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