Парламетские выборы в Польше: появились предварительные результаты экзит-пола
Партия ПиС ("Право и Солидарность") во время парламентских выборов в Польше предварительно получила больше голосов граждан страны. Отмечается, что она находится у власти с 2015 года.
Об этом сообщает радио RMF 24.
Предварительные результаты выборов
Отмечается, что партия ПиС имеет 36,8 процентов голосов избирателей.
Главным ее соперником является центристская "Гражданская коалиция" (ГК), главой которой является экс-премьер и бывший глава Европейского совета Дональд Туск. Его партия набрала 31,6 процента.
Также в правительство Польши прошли еще три партии, а именно:
- центристский блок "Третий путь" (13%),
- Коалиция левых партий (8,6%),
- ультраправая "Конфедерация" (6,2%).
Социологические опросы
Известно, что около 1 850 социологов студии Ipsos проводили экзит-пол.
Над опросами работали 50 специалистов, а именно координаторы и аналитики.
Он более надежный, чем предвыборные опросы. Однако там есть погрешность до 2%.
Отмечается, что окончательные результаты парламентских выборов должны объявить во вторник, 17 октября.
Напомним, в Кракове сегодня, 15 октября, во время парламентских выборов несколько десятков окружных избирательных комиссий нуждались в дополнительных бюллетенях. Также одна комиссия доставила дополнительный ящик из-за заполненности других.
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