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Парламетские выборы в Польше: появились предварительные результаты экзит-пола

15 октября 2023 22:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Парламетские выборы в Польше: появились предварительные результаты экзит-пола
Выборы в Польше. Фото: Дариуш Горайский / Forum
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Партия ПиС ("Право и Солидарность") во время парламентских выборов в Польше предварительно получила больше голосов граждан страны. Отмечается, что она находится у власти с 2015 года.

Об этом сообщает радио RMF 24.

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Предварительные результаты выборов

Отмечается, что партия ПиС имеет 36,8 процентов голосов избирателей.

Главным ее соперником является центристская "Гражданская коалиция" (ГК), главой которой является экс-премьер и бывший глава Европейского совета Дональд Туск. Его партия набрала 31,6 процента.

парламентские выборы
Предварительные результаты выборов в Польше. Фото: соцсети

Также в правительство Польши прошли еще три партии, а именно:

  • центристский блок "Третий путь" (13%),
  • Коалиция левых партий (8,6%),
  • ультраправая "Конфедерация" (6,2%).

Социологические опросы

Известно, что около 1 850 социологов студии Ipsos проводили экзит-пол.

Над опросами работали 50 специалистов, а именно координаторы и аналитики.

Он более надежный, чем предвыборные опросы. Однако там есть погрешность до 2%.

Отмечается, что окончательные результаты парламентских выборов должны объявить во вторник, 17 октября.

Напомним, в Кракове сегодня, 15 октября, во время парламентских выборов несколько десятков окружных избирательных комиссий нуждались в дополнительных бюллетенях. Также одна комиссия доставила дополнительный ящик из-за заполненности других.

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