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Відсутність бюлетенів та рекордна явка: як пройшли парламентські вибори у Польщі

15 жовтня 2023 22:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Відсутність бюлетнів та рекордна явка: як пройшли парламентські вибори у Польщі
Парламентські вибори в Польщі. Фото: Paweł Małecki / Agencja Wyborcza.pl
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Кракові сьогодні, 15 жовтня, під час парламентських виборів кілька десятків окружних виборчих комісій потребували додаткові бюлетені. Також одна комісія доставила додаткову скриньку через заповненість інших. 

Про це повідомляє місцеве радіо RMF 24.

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Недостатня кількість бюлетенів

"Ми на постійній основі доставляємо картки з резервів до OKW. Спочатку водій доставляє картки тим OKW, у яких залишилося найменше карток. Однак ми не маємо інформації про те, що в будь-якому з OKW повністю закінчилися картки", — розповів директор департаменту організації та нагляду Університету Миколи Коперника, який координує організацію виборів Пьотр Буковскі.

Така ситуація була на багатьох виборчих дільницях. На деяких взагалі заявили, що більше не привозитимуть бюлетенів.

За словами одного зі слухачів радіо, люди виходили з дільниць з порожніми руками, адже карток для голосування їм не видали.

Також про відсутність бюлетенів для голосування повідомили й мешканці Варшави та Вроцлава. 

Рекорд явки на виборах

Крім того, поляки побили рекорд явки порівняно з останніми парламентськими виборами. Майже 60% громадян Польщі проголосувало до 17:00.

"Свої голоси громадяни Польщі віддавали по всьому світу, між іншим, у Великій Британії, США, Німеччині та Угорщині. До кінця голосування залишається менш як дві години. Виборчі дільниці закриються о 21:00", — зазначили раніше у виданні "GAZETA.PL".

Державна виборча комісія на пресконференції повідомила, що станом на 17:00 явка на виборах становила 57,54%.

Як відомо, виборчі дільниці працювали до 21:00. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що поляки йшли до дільниць як на свято, адже для них це "можливість щось змінити".

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