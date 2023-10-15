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Отсутствие бюллетеней и рекордная явка: как прошли парламентские выборы в Польше

15 октября 2023 22:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Отсутствие бюллетеней и рекордная явка: как прошли парламентские выборы в Польше
Парламентские выборы в Польше. Фото: Paweł Małecki / Agencja Wyborcza.pl
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Кракове сегодня, 15 октября, во время парламентских выборов несколько десятков окружных избирательных комиссий нуждались в дополнительных бюллетенях. Также одна комиссия доставила дополнительный ящик из-за заполненности других.

Об этом сообщает местное радио RMF 24.

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"Мы на постоянной основе доставляем карточки из резервов в OKW. Сначала водитель доставляет карточки тем OKW, у которых осталось меньше всего карточек. Однако мы не имеем информации о том, что в любом из OKW полностью закончились карты", — рассказал директор департамента организации и надзора Университета Николая Коперника, координирующего организацию выборов Петр Буковски.

Такая ситуация была на многих избирательных участках. На некоторых вообще заявили, что больше не будут привозить бюллетени.

По словам одного из слушателей радио, люди выходили из участков с пустыми руками, ведь карточек для голосования им не выдали.

Также об отсутствии бюллетеней для голосования сообщили и жители Варшавы и Вроцлава.

Рекорд явки на выборах

Кроме того, поляки побили рекорд явки по сравнению с последними парламентскими выборами. Около 60% граждан Польши проголосовали до 17:00.

"Свои голоса граждане Польши отдавали по всему миру, между прочим, в Великобритании, США, Германии и Венгрии. До конца голосования остается менее двух часов. Избирательные участки закроются в 21:00", — отметили ранее в издании "GAZETA.PL".

Государственная избирательная комиссия на пресс-конференции сообщила, что по состоянию на 17:00 явка на выборах составляла 57,54%.

Как известно, избирательные участки работали до 21:00.

Напомним, ранее мы писали, что поляки шли на участки как на праздник, ведь для них это "возможность что-то изменить".

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