Выборы в Польше: Дональд Туск заявил о победе и хочет возглавить новое правительство

Лидер польской оппозиции и глава блока "Гражданская коалиция" Дональд Туск. Фото: REUTERS

В Польше подводят окончательные итоги парламентских выборов. Лидер польской оппозиции Дональд Туск заявил о победе на выборах. Теперь он хочет сформировать новое демократическое правительство.

Об этом сообщает агентство АР.

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Дональд Туск заявил о победе на выборах

Польский оппозиционный лидер Дональд Туск объявил о начале новой эры для своей страны после того, как оппозиционные партии, казалось, набрали достаточно голосов на воскресных парламентских выборах, чтобы вытеснить правящую националистическую консервативную партию.

Если результат, предусмотренный экзит-полом, подтвердится, право и справедливость победили, но и проиграли. Она получила больше мест, чем любая другая партия, но недостаточно, чтобы возглавить правительство, которое может принимать законы в законодательном органе.

"Я был политиком много лет. Я спортсмен. Никогда в жизни я не был так рад тому, что занял, казалось бы, второе место. Польша победила. Демократия победила", — заявил Туск.

По данным экзитпола, голоса на выборах в Польше распределятся следующим образом:

"Право и справедливость" — 36,8 процента.

"Гражданская коалиция" — 31,6 процента.

"Третий путь" — 13 процентов.

Левые — 8,6 процента.

"Конфедерация" — 6,2.

Напомним, по результатам выборов изберут 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

По предварительной информации, лидирует консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС), главой которой является Ярослав Качиньский. Ее рейтинг составляет от 31 до 37%.

Главным соперником ПиС является центристская партия "Гражданская коалиция" (ГК), возглавляемая экс-премьером и экс-председателем Европейского совета Дональдом Туском. У партии есть 31%.