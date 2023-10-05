Выборы в Словакии: кто сформирует коалицию и как это повлияет на Украину

Лидер партии SMER Роберт Фиццо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Мария Кагал Редактор международного отдела

На парламентских выборах в Словакии наибольшее количество голосов, несмотря на противоположные ожидания, получила популистская партия SMER. Возглавляет партию Роберт Фицо, прокремлевский политический деятель, открыто вторящий путинским нарративам, чем вызывает беспокойство не только о судьбе Украины, но и о единстве ЕС и НАТО.

Что будет дальше и чем результаты этих выборов угрожают Украине — Новини.LIVE разбирались подробнее.

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Кто такой Роберт Фицо: внутренняя политика

Роберт Фицо — глава партии SMER-SD ("Курс — социальная демократия"). Дважды занимал должность премьер-министра страны.

SMER получила поддержку граждан Словакии благодаря своим популистским позициям и обещаниям. В ходе выборов в 2006 году он активно критиковал экономические, налоговые, социальные, пенсионные и законодательные реформы предыдущего правительства.

И хотя международные организации считали эти реформы успешными, Фицо пытался угодить тому большинству слоев населения, которым эти реформы не нравились, — малоимущим, безработным и получателям социальной помощи.

Роберт Фицо на пресс-конференции после выборов. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

В большинстве своем Фицо так и стал впервые премьер-министром. К слову, полностью отменить реформы не удалось, ведь они были необходимы для введения валюты евро.

Во время второго премьерского срока, стартовавшего в 2012-м, Фицо снова работал на благосостояние простого населения. Он ввел новый "Трудовой кодекс", благодаря которому улучшились условия для работников, а работодателям стало дорого и невыгодно их увольнять.

Кто такой Роберт Фицо: внешняя политика

Во внешней политике Роберт Фицо — более неоднозначная персона.

При его правлении в 2009 году Словакия вступила в Европейский Союз. Сам Фицо считал это абсолютным успехом, до сих пор своей официальной позиции не менял.

Также глава SMER отказался признавать независимость Косово, и также не отступает от этой позиции. К тому же аннексию Крыма он также назвал осуществленной с нарушением международного права, хотя и не очень громко осуждал действия России.

Более кардинально Фицо высказывался по поводу иммиграционных вопросов. Он отверг европейский план по распределению мигрантов с Ближнего Востока и Африки, заявив, что не хочет мусульман в своей стране и связал мусульман с терроризмом.

И, конечно, отношения с Россией — наиболее контрверсионная часть политической биографии Роберта Фицо. Во время первого же своего премьерского термина Фицо пообещал улучшить отношения с РФ, ссылаясь на "славянскую солидарность".

Роберт Фицо и Владимир Путин. Фото: росСМИ

Когда Россия вторглась в Южную Осетию во время войны с Грузией в 2008 году, Фицо обвинил Грузию в провокации России на военные действия.

Также, выступая перед электоратом 30 сентября, Роберт заявил, что война в Украине началась, "когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российское население на Донбассе".

И хотя в начале полномасштабного вторжения Роберт Фицо осудил действия России, он также осудил европейские санкции против РФ, назвав их "бессмысленными", ведь они влияют на население России и ЕС, а не на власть в Кремле.

Парламентские выборы 2023

На выборах, прошедших в субботу 30 сентября, партия SMER получила 22.9% голосов, завоевав большинство мест в парламенте.

Либеральная проукраинская партия PS ("Прогрессивная Словакия") заняла второе место с 18% голосов.

Лидер партии PS Михал Шимечка. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Немало голосов получила и партия "Глас" — умеренно левая партия, которая была создана как ответвление SMER из-за внутренних конфликтов. Она набрала 14,7%.

В общей сложности преодолели пятипроцентный порог семь партий.

Теперь Словакия должно сформировать правительство. Как правило, лидер крупнейшей партии в парламенте — ныне SMER — имеет первенство на коалиционных переговорах. Поэтому президент страны Зузана Чапутова дала Фицо две недели для переговоров.

Тем временем PS готов продолжать борьбу. Лидер либеральной партии Михал Шимечко заявил, что победа SMER — это плохая новость как для Словакии, так и для Украины. И что они сделают все возможное, чтобы сформировать коалицию и не допустить Фицо к власти.

Темной лошадкой остается "Глас", занявшая третье место. Ее лидер Питер Пеллегрини результами остался доволен, ведь теперь формирование коалиции зависит от выбора "Глас".

Лидер партии "Глас" Питер Пеллегрини. Фото: REUTERS/Eva Korinkova

Сыграет ли роль в этом выборе, что Питер Пеллегрини — бывший член партии SMER? Или наоборот, бывшие противоречия снова выйдут на первый план? Эти вопросы пока без ответа.

Судьба Украины

Если SMER сформирует коалицию и получит свой шанс на третий срок в должности премьер-министра, военной и политической помощи от Словакии можно сказать окончательное "до свидания".

Сомнительные заявления Фицо в этом случае будут подкреплены конкретными действиями. Лидер SMER уже выступил против членства Украины в НАТО и ЕС, категорически отказывается продолжать поставку оружия Украине и готов действовать в целях начала мирных переговоров между Россией и Украиной.

Более того, коалиция еще не сформирована, а поставки оружия прекращаются уже. Это решение поддержала президент Чапурова, ведь обещала избирателям SMER не предоставлять "ни единой пули для Украины".

Также Фицо, вдобавок к еще одному прокремлевскому лидеру соседской страны Орбана, не будет поддерживать санкции ЕС против России.

В противовес SMER, PS — занявшая второе место партия и также имеющая шанс образовать коалицию — выступает за помощь и поддержку Украины.

Лидер партии PS Михал Шимечка. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

"Мы считаем, что это будет очень плохой новостью для страны, для нашей демократии, для нашего верховенства права, для нашей международной репутации, для наших финансов и для нашей экономики, если господин Фицо сформирует правительство", — заявил лидер партии S Михал Шимечка.

Шимечка пообещал обсудить на неформальной основе с лидерами других партий, как не допустить Фицо к власти.

Темная лошадка "Глас" — третье место на выборах — в отношении Украины имеет крайне нечеткую позицию. И хотя ее лидер Питер Пеллегрини уже заявлял, что Словакии больше нечего "дарить" Киеву, однако также высказался за то, чтобы страна продолжала производить боеприпасы для Украины.

Какую из партий — SMER или PS — "Глас" одарит своей поддержкой, пока неизвестно. Однако, как уже выразился Пеллегрини, партия "сделает правильный выбор", который поможет Словакии выйти из кризиса.

Будет ли этот выбор таким же правильным и для Украины, станет известно уже скоро. Новини.LIVE продолжат следить за развертыванием событий.