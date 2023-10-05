Вибори в Словаччині: хто сформує коаліцію і як це вплине на Україну

Лідер партії SMER Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

На парламентський виборах у Словаччині найбільшу кількість голосів, попри протилежні очікування, отримала популістська партія SMER. Очолює партію Роберт Фіцо, прокремлівський політичний діяч, який відкрито вторить путінським наративам, чим викликає занепокоєння не лише щодо долі України, а й щодо єдності ЄС та НАТО.

Що буде далі і чим результати цих виборів загрожують Україні — Новини.LIVE розбирались детальніше.

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Хто такий Роберт Фіцо: внутрішня політика

Роберт Фіцо — очільник партії SMER-SD ("Курс — соціальна демократія"). Двічі займав посаду премʼєр-міністра країни.

SMER здобула підтримку громадян Словаччини завдяки своїм популістським позиціям та обіцянкам. Під час виборів у 2006 році він активно критикував економічні, податкові, соціальні, пенсійні та законодавчі реформи попереднього уряду.

І хоча міжнародні організації вважали реформи успішними, Фіцо намагався догодити тій більшості верств населення, яким ці реформи не подобались — малозабезпеченим, безробітним та отримувачам соціальної допомоги.

Роберт Фіцо на прес-конференції після виборів. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Здебільшого так Фіцо й став вперше премʼєр-міністром. До слова, повністю скасувати реформи не вдалось, адже вони були необхідні для впровадження валюти євро.

Під час другого премʼєрського терміну, що стартував у 2012, Фіцо знову працював на добробут простого населення. Він запровадив новий "Трудовий кодекс", завдяки якому покращились умови для працівників, а роботодавцям стало дорого та невигідно їх звільняти.

Хто такий Роберт Фіцо: зовнішня політика

У зовнішній політиці Роберт Фіцо — більш неоднозначна персона.

За його правління у 2009 році Словаччина вступила в Європейський Союз. Сам Фіцо вважав це абсолютним успіхом, і досі своєї офіційної позиції не міняв.

Також очільник SMER відмовився визнавати незалежність Косово, і також не відступає від цієї позиції. До того ж, анексію Криму він також назвав здійсненою з порушенням міжнародного права, хоча й не дуже гучно засуджував дії Росії.

Більш кардинально Фіцо висловлювався щодо імміграційних питань. Він відкинув європейський план з розподілу мігрантів з Близького Сходу та Африки, заявивши, що не бажає мусульман в своїй країні та повʼязавши мусульман з тероризмом.

І, звісно, стосунки з Росією — найбільш контроверсійна частина політичної біографії Роберта Фіцо. Під час першого ж свого премʼєрського терміну Фіцо пообіцяв покращити стосунки з РФ, посилаючись на "словʼянську солідарність".

Роберт Фіцо з Володимиром Путіним. Фото: росЗМІ

Коли Росія вторглася в Південну Осетію під час війни з Грузією в 2008, Фіцо звинуватив Грузію у провокації Росії на військові дії.

Також, під час виступу перед електоратом 30 вересня, Роберт заявив, що війна в Україні почалась, "коли українські нацисти та фашисти почали вбивати російське населення на Донбасі".

І хоча на початку повномасштабного вторгнення Роберт Фіцо засудив дії Росії, він також і засудив європейські санкції проти РФ, назвавши їх "безглуздими", адже вони впливають на населення Росії та ЄС, а не на владу в Кремлі.

Парламентські вибори 2023

На виборах, що пройшли в суботу 30 вересня, партія SMER отримала 22.9% голосів, виборовши більшість місць у парламенті.

Ліберальна проукраїнська партія PS ("Прогресивна Словаччина") посіла друге місце з 18% голосів.

Лідер партії PS Міхал Шимечка. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Чимало голосів здобула й партія "Глас" — помірковано ліва партія, яка була створена як відгалуження SMER через внутрішні конфлікти. Вона набрала 14.7%.

Загалом подолали пʼятивідсотковий поріг 7 партій.

Тепер Словаччина має сформувати уряд. За звичаєм, лідер найбільшої партії в парламенті — нині SMER — має першість на коаліційних переговорах. Тож президентка країни Зузана Чапутова дала Фіцо два тижні для переговорів.

Тим часом PS готовий продовжувати боротьбу. Лідер ліберальної партії Міхал Шимечка заявив, що перемога SMER — це погана новина як для Словаччини, так і для України. І що вони зроблять усе можливе, щоб сформувати коаліцію та не допустити Фіцо до влади.

Темною конячкою залишається "Глас", яка посіла третє місце. Її лідер Пітер Пеллегріні результами лишився задоволений, адже тепер формування коаліції залежить здебільшого від вибору "Глас".

Лідер партії "Глас" Пітер Пеллегріні. Фото: REUTERS/Eva Korinkova

Чи зіграє роль у цьому виборі те, що Пітер Пеллегріні — колишній член партії SMER? Чи навпаки — колишні протиріччя знову вийдуть на перший план? Ці питання поки що без відповіді.

Доля України

Якщо SMER таки сформує коаліцію та отримає свій шанс на третій термін на посаді премʼєр-міністра, військовій та політичній допомозі від Словаччини можна сказати остаточне "до побачення".

Сумнівні заяви Фіцо в такому разі будуть підкріплені конкретними діями. Лідер SMER вже виступив проти членства України в НАТО та ЄС, категорично відмовляється продовжувати постачати зброю Україні та готовий діяти в цілях початку мирних переговорів між Росією та Україною.

Ба більше, коаліція ще не сформована, а поставки зброї припиняються вже. Це рішення підтримала президентка Чапурова, адже обіцяла виборцям SMER не надавати "жодної кулі для України".

Також Фіцо, на додачу до ще одного прокремлівського лідера сусідської країни Орбана, не підтримуватиме санкції ЄС проти Росії.

На противагу SMER, PS — партія, що посіла друге місце, і також має шанс утворити коаліцію — виступає за допомогу та підтримку України.

Лідер партії PS Міхал Шимечка. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

"Ми вважаємо, що це буде дуже поганою новиною для країни, для нашої демократії, для нашого верховенства права, для нашої міжнародної репутації, для наших фінансів і для нашої економіки, якщо пан Фіцо сформує уряд", — заявив лідер партії PS Міхал Шимечка.

Шимечка пообіцяв обговорити на неформальній основі з лідерами інших партій як не допустити Фіцо до влади.

Темна конячка "Глас" — третє місце на виборах — щодо України має вкрай нечітку позицію. І хоча її лідер Пітер Пеллегріні вже заявляв, що Словаччині більше немає чого "дарувати" Києву, однак також висловився за те, щоб країна продовжувала виробляти боєприпаси для України.

Яку з партій — SMER чи PS — "Глас" обдарує своєю підтримкою, поки невідомо. Однак, як вже висловився Пеллегріні, партія "зробить правильний вибір", який допоможе Словаччині вийти з кризи.

Чи буде цей вибір таким же правильним і для України — стане відомо вже скоро. Новини.LIVE продовжать слідкувати за розгортанням подій.