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Выборы в Словакии: по предварительным данным, лидирует антиукраинская партия

1 октября 2023 10:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Выборы в Словакии: по предварительным данным, лидирует антиукраинская партия
Лидер пророссийской партии SMER-SD Роберт Фиццо. Фото: spravy.pravda.sk
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

30 сентября в Словакии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным результатам, пророссийская партия SMER-SD опережает проевропейские силы.

Об этом сообщает словацкое издание Denník N.

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Антиукраинская партия SMER-SD, возглавляемая Робертом Фицо, который был главой словацкого правительства в 2006-10 и 2012-2018 годах и имеет выразительную пророссийскую позицию, побеждает, набрав 23,52% голосов.

Фицо призывает к снятию санкций против РФ, введенных за оккупацию Крыма. Он и многие его приспешники были или есть фигурантами коррупционных уголовных дел.

Результаты проевропейских сил

Второе место занимает проевропейская политсила "Прогрессивная Словакия", выступающая за поддержку Украины в войне против России и за членство нашего государства в Европейском Союзе. За нее проголосовали 16,47% избирателей.

Третье место с результатом 15,8% голосов занимает партия HLAS, возглавляемая экс-премьером Петером Пеллегрини, выступающей за продление помощи Украине и санкций против РФ.

Следует отметить, что первые результаты экзит-полов показывали кардинально другой результат, согласно которому первое место с результатом более 23% занимала "Прогрессивная Словакия". Однако реальное голосование показало совсем другой результат.

Ранее уже сообщалось, что лидер избирательной кампании в Словакии и бывший премьер Роберт Фицо планирует отменить военную и политическую поддержку Украины. Он считает, что ни одно количество поступающего в Украину западного вооружения не изменит ход войны.

Напомним, Словакия запретила импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины. Запрет будет действовать до конца 2023 года.

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