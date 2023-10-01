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Вибори в Словаччині: за попередніми даними, лідирує антиукраїнська партія

1 жовтня 2023 10:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Вибори в Словаччині: за попередніми даними, лідирує антиукраїнська партія
Лідер проросійської партії SMER-SD Роберт Фіцо. Фото: spravy.pravda.sk
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

30 вересня у Словаччині відбулися дострокові парламентські вибори. За попередніми результатами, проросійська партія SMER-SD випереджає проєвропейські сили.

Про це повідомляє словацьке видання Denník N.

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Антиукраїнська партія SMER-SD, очолювана Робертом Фіцо, який був главою словацького уряду в 2006-10 та 2012-2018 роках і має виразну проросійську позицію, перемагає, набравши 23,52% голосів.

Фіцо закликає до зняття санкцій проти РФ, запроваджених за окупацію Криму. Він і багато його поплічників були чи є фігурантами корупційних кримінальних справ.

Результати проєвропейських сил

Друге місце посідає проєвропейська політсила "Прогресивна Словаччина", яка виступає за підтримку України у війні проти Росії та за членство нашої держави в Європейському Союзі. За неї проголосували 16,47% виборців.

Третє місце з результатом 15,8% голосів посідає партія HLAS, очолювана експрем'єром Петером Пеллегріні, яка виступає за продовження допомоги Україні та санкцій проти РФ.

Варто зазначити, перші результати екзит-полів показували кардинально інший результат, згідно з яким перше місце з результатом понад 23% посідала "Прогресивна Словаччина". Однак реальне голосування показало зовсім інший результат.

Раніше вже повідомлялося, лідер виборчої кампанії у Словаччині та колишній прем’єр Роберт Фіцо планує скасувати військову та політичну підтримку України. Він вважає, що жодна кількість західного озброєння, що надходить в Україну, не змінить хід війни.

Нагадаємо, Словаччина заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України. Заборона діятиме до кінця 2023 року.

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