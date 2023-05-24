Взрыв в Белгороде: местные сообщают об атаке беспилотника

Поврежденный автомобиль в Белгороде. Фото: российские СМИ

В российсом Белгороде снова неспокойно. Местные сообщают об очередной диверсии. На дорогу рядом с вокзалом якобы беспилотник сбросил взрывное устройство.

Об этом сообщают российские СМИ в Telegram.

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Об этом пишет и губернатор области Вячеслав Гладков. По его версии, инцидент произошел на улице Белгородского полка рядом с местным железнодорожным вокзалом. По предварительным данным, пострадавших нет, но пострадала одна машина.

Губернатор при этом ничего не писал о принадлежности беспилотника и не связывал событие с войной в Украине.

Напомним, вечером, 23 мая, в Курской области РФ якобы атаковали подстанцию. Губернатор отметил, что несколько населенных пунктов обесточены. Якобы с БПЛА сбросили взрывчатку на подстанцию из-за чего три населенных пункта остались без света.