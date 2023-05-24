Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Взрыв в Белгороде: местные сообщают об атаке беспилотника arrow

Взрыв в Белгороде: местные сообщают об атаке беспилотника

24 мая 2023 00:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрыв в Белгороде: местные сообщают об атаке беспилотника
Поврежденный автомобиль в Белгороде. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В российсом Белгороде снова неспокойно. Местные сообщают об очередной диверсии. На дорогу рядом с вокзалом якобы беспилотник сбросил взрывное устройство.

Об этом сообщают российские СМИ в Telegram.

Читайте также:

Об этом пишет и губернатор области Вячеслав Гладков. По его версии, инцидент произошел на улице Белгородского полка рядом с местным железнодорожным вокзалом. По предварительным данным, пострадавших нет, но пострадала одна машина.

Губернатор при этом ничего не писал о принадлежности беспилотника и не связывал событие с войной в Украине.

Напомним, вечером, 23 мая, в Курской области РФ якобы атаковали подстанцию. Губернатор отметил, что несколько населенных пунктов обесточены. Якобы с БПЛА сбросили взрывчатку на подстанцию из-за чего три населенных пункта остались без света.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас