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Вибух у Бєлгороді: місцеві повідомляють про атаку безпілотника

24 травня 2023 00:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибух у Бєлгороді: місцеві повідомляють про атаку безпілотника
Пошкоджене авто в Бєлгороді. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У російському Бєлгороді знову неспокійно. Місцеві повідомляють про чергову диверсію. На дорогу поряд із вокзалом безпілотник скинув вибуховий пристрій.

Про це повідомляють російські ЗМІ у Telegram.

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Про це також пише губернатор області В'ячеслав Гладков. За його версією, інцидент стався на вулиці Білгородського полку поряд із місцевим залізничним вокзалом. За попередньою інформацією, постраждалих немає, але постраждала одна машина.

Губернатор при цьому нічого не писав про належність безпілотника і не пов'язував подію з війною в Україні.

Нагадаємо, ввечері, 23 травня, у Курській області РФ нібито атакували підстанцію. Губернатор зазначив, що декілька населених пунктів знеструмлені. Нібито з БПЛА скинули вибухівку на підстанцію через що три населені пункти залишились без світла.

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