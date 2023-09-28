Взрыв в столице Узбекистана: масштабный пожар

Взрыв в столице Узбекистана в Ташкенте. Фото: росСМИ

Сегодня ночью, 28 сентября, в столице Узбекистана Ташкенте раздался громкий взрыв, после чего начался пожар. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Отмечается, что взрыв произошел в районе таможенного склада местного аэропорта. По данным СМИ, взрывная волна повредила окна и двери поблизости. На месте работают соответствующие службы. Очевидцы сообщают, что есть пострадавшие.

Причина инцидента неизвестна.

Обновлено 02:41. По данным МЧС Узбекистана, пожар разгорелся в Сергелийском районе Ташкента. Загорелись складские помещения после того, как в них ударила молния.

"Информации о случаях травмирования и гибели граждан в результате пожара пока не поступало", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Ираке из-за масштабного пожара, возникшего на праздновании свадьбы 26 сентября, погибли более 100 человек. Еще 150 человек получили ранения.

Также мы писали, что в Нагорном Карабахе в понедельник, 25 сентября, на складе бензина произошел мощный взрыв. В результате катастрофы есть погибшие, еще более двухсот человек ранены.