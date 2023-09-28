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Вибух у столиці Узбекистану: масштабна пожежа

28 вересня 2023 02:23
оновлено: 02:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибух у столиці Узбекистану: масштабна пожежа
Вибух в столиці Узбекистану Ташкенті. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні вночі, 28 вересня, у столиці Узбекистану Ташкенті пролунав гучний вибух, після чого почалася пожежа. За словами очевидців, є постраждалі.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що вибух стався у районі митного складу місцевого аеропорту. За даними ЗМІ, вибухова хвиля пошкодила вікна й двері поблизу. На місці працюють відповідні служби. Очевидці повідомляють, що є постраждалі.

Причина інциденту невідома.

Оновлено 02:41. За даними МНС Узбекистану, пожежа розгорілася у Сергелійському районі Ташкенту. Загорілися складські приміщення після того, як у них вдарила блискавка.

"Інформації про випадки травмування та загибелі громадян внаслідок пожежі наразі не надходило", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Іраку через масштабну пожежу, яка виникла на святкуванні весілля 26 вересня, загинули понад 100 людей. Ще 150 осіб отримали поранення.

Також ми писали, що в Нагірному Карабаху в понеділок, 25 вересня, на складі бензину стався потужний вибух. В результаті катастрофи є загиблі, ще понад дві сотні людей поранені.  

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