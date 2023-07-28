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Взрыв в Таганроге: Захарова угрожает Украине и обвиняет ВСУ

28 июля 2023 20:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Взрыв в Таганроге: Захарова угрожает Украине и обвиняет ВСУ
Представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В МИД РФ сделали заявление после взрыва в российском городе Таганроге сегодня, 28 июля. В инциденте в очередной раз обвинили ВСУ и пригрозили Украине предпринять жесткие действия.

Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По словам Захаровой, российская ПВО смогла вовремя обнаружить и перехватить ракету, якобы запущенную ВСУ по Таганрогу.

Кроме этого, как утверждает представительница, в этот же день в Московской области уничтожили беспилотник, который тоже якобы запустили с территории Украины.

В МИД РФ пригрозили Украине жесткими действиями.

"Решительно осуждаем очередные циничные террористические акции киевского режима против гражданского населения и мирной инфраструктуры. Военного смысла они явно не имели", — написала Захарова.

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Сообщение Захаровой. Фото: скриншот

Что известно о взрыве в Таганроге

В пятницу, 28 июля, в российском городе Таганрог раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что в близлежащих домах вылетели окна, а над местом сразу поднялся столб густого черного дыма.

По предварительной информации, взрыв прогремел в районе аквапарка "Голубой", расположенном на улице Адмирала Крюйса. Там под завалами ресторана "Чехов сад" находились люди.

В РосСМИ сообщают, что в результате взрыва в Таганроге получили повреждения 10 квартир в жилом доме.

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Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

В целом известно о 15 пострадавших в результате взрыва. Следственный комитет возбудил дело о теракте после якобы украинской атаки Украины по РФ.

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Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, 28 июля в России на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре раздался взрыв. Предварительно там было заложено взрывное устройство.

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