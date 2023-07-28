Вибух в Таганрозі: Захарова погрожує Україні та звинувачує ЗСУ

Представниця МЗС РФ Марія Захарова. Фото: росЗМІ

В МЗС РФ зробили заяву після вибуху в російському місті Таганрог сьогодні, 28 липня. У інциденті вкотре звинуватили ЗСУ та погрозили Україні вжити жорстких дій.

Про це повідомила представниця МЗС РФ Марія Захарова.

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Що сказала Захарова

За словами Захарової, російська ППО змогла вчасно виявити і перехватити ракету, яку нібито запустили ЗСУ по Таганрогу.

Окрім цього, як стверджує представниця, цього ж дня у Московській області знищили безпілотник, який теж нібито запустили з території України.

У МЗС РФ погрозили Україні жорсткими діями.

"Рішуче засуджуємо чергові цинічні терористичні акції київського режиму проти громадянського населення та мирної інфраструктури. Військового сенсу вони явно не мали", — написала Захарова.

Повідомлення Захарової. Фото: скриншот

Що відомо про вибух в Таганрозі

У п'ятницю, 28 липня, у російському місті Таганрог пролунав потужний вибух. Він був настільки сильним, що у прилеглих будинках повилітали вікна, а над місцем відразу піднявся стовп густого чорного диму.

За попередньою інформацією, вибух пролунав в районі аквапарку "Блакитний", що розташований на вулиці Адмірала Крюйса. Там під завалами ресторану "Чехів сад" перебували люди.

У росЗМІ повідомляють, що внаслідок вибуху у Таганрозі зазнали пошкодження 10 квартир у житловому будинку.

Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Загалом відомо про 15-ох постраждалих внаслідок вибуху. Слідчий комітет порушив справу про теракт після нібито української атаки України по РФ.

Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 липня у Росії на території Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарі пролунав вибух. Попередньо там було закладено вибуховий пристрій.