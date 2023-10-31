От Австралии до Антарктиды: более 14 000 человек присоединились к "Найдовшому в світі марафону"

Участники забега в Антарктиде. Фото: Найдовший в світі марафон

Во всем мире люди пробежали благотворительный забег поддержки и признательности всем, кто защищает, спасает, лечит и приближает победу Украины. Чтобы преодолеть дистанцию за героев, к "Найдовшому в світі марафоні" 29 октября присоединились участники из США, Канады, Австралии, Великобритании, Германии, Польши, Литвы, Чехии, Эстонии и других стран.

"С 2015 года Новая почта проводит марафоны, которые объединяют тысячи людей. И на этот раз более 14 000 человек объединились в поддержке тех, кто ежедневно отстаивает нашу свободу. Мы за свой счет доставили стартовые наборы на все континенты, в 65 стран. В Бразилию, Люксембург , Индонезию и даже на остров Ангилья Благодаря всем, кто присоединился к "Найдовшому в світі марафону", мы в который раз напоминаем миру, что война в Украине продолжается, а враг умышленно направляет удары по гражданским людям и объектам, — говорит Соосновательница Новой почты Инна Поперешнюк — Свой забег я посвятила погибшим и пострадавшим коллегам от удара россии по терминалу Новой почты на Харьковщине, который произошел 21 октября 2023 года".

Читайте также:

Ассоциация семей защитников "Азовстали". Фото: "Найдовший в світі марафон"

"Найдовший в світі марафон" поддержали Министерство иностранных дел Украины, Представительство Украины при Европейском Союзе и Посольства и Консульства Украины в США, Канаде, Южно-Африканской Республике, Швейцарии, Италии, Кении, Норвегии, Швеции, Грузии, Латвии, Польше, Литве Молдове, Румынии и других странах.

К забегу присоединились объединение украинцев в Германии "Вече Берлин" и Центр поддержки и помощи украинцам в Японии. Дистанцию в поддержку украинских героев пробежали полярники со станции "Академик Вернадский" в Антарктиде .

"Найдовший в світі марафон" мы пробежали благодаря и ради всех наших защитников и защитниц, которые каждый день, неустанно и без устали, отдавая свою жизнь, защищают нашу землю. Ради каждого и каждой, кто своим трудом приближает нас к победе. Слава всем, кто борется и работает ради Украины и свободы в мире!", — отмечает Александр Баньков, государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Александр Баньков. Фото: "Найдовший в світі марафон"

В Киеве более 2 000 участников "Найдовшого в світі марафону" пробежали дистанцию на ВДНХ. В выходные здесь состоялся первый с начала полномасштабного вторжения россии в Украину офлайн-марафон Новой почты и NewRun "Не зупиняйся!", в котором в общей сложности приняли участие 4800 человек.

К "Найдовшому в світі марафону" в Киеве присоединились люди, которые бегут за близких и друзей на фронте, посвящают забеги любимым, ученикам, одноклассникам, погибшим во время выполнения боевых заданий или находящихся в плену. Дистанции на ВДНХ преодолели военнослужащие из бригады "Азов" и представители Ассоциации семей защитников "Азовстали", а также герои на восстанавливаемых после ранения в Национальном реабилитационном центре "Несокрушимые" протезах и посвятили забег своим собратьям.

Забег в Киеве. Фото: "Найдовший в світі марафон"

"Я служил в Афганистане, там получил первый военный опыт, поэтому 24 февраля не мог поступить иначе — пошел в военкомат. В Херсонской области авто, в котором мы ехали на задачу, взорвалось на двух противотанковых минах. Через пять месяцев после ранения мне вживили импланты. Я хочу пробежать марафон, и война не может уничтожить эту мечту. Она лишь скорректировала ее. В будущем я планирую преодолеть десятикилометровую дистанцию на протезах", ― говорит Игорь Крупнов, капитан Вооруженных сил Украины.

Участники марафона в Канаде. Фото: МИД Украины

Благодаря регистрациям на все забеги "Не зупиняйся!" удалось собрать более 3 800 000 гривен для усиления противовоздушной обороны Украины в рамках сбора "Упакуй небо ― прокачай ПВО" от Новой почты и фонда "Повернись живим".