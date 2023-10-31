Від Австралії до Антарктиди: понад 14 000 людей долучилися до "Найдовшого у світі марафону"

Учасники забігу в Антарктиді. Фото: Найдовший у світі марафон

В усьому світі люди пробігли благодійний забіг підтримки та вдячності всім, хто захищає, рятує, лікує та наближає перемогу України. Щоб подолати дистанцію за героїв, до "Найдовшого у світі марафону" 29 жовтня долучилися учасники з США, Канади, Австралії, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Литви, Чехії, Естонії та інших країн.

"З 2015 року Нова пошта проводить марафони, які єднають тисячі людей. І цього разу понад 14 000 людей обʼєдналися в підтримці тих, хто щодня відстоює нашу свободу. Ми власним коштом доставили стартові набори на всі континенти, у 65 країн. У Бразилію, Люксембург, Індонезію і навіть на острів Ангілья. Завдяки всім, хто приєднався до "Найдовшого у світі марафону", ми вкотре нагадуємо світу, що війна в Україні триває, а ворог умисно спрямовує удари по цивільних людях та обʼєктах, — говорить співзасновниця Нової пошти Інна Поперешнюк. — Свій забіг я присвятила загиблим та постраждалим колегам від удару росії по терміналу Нової пошти на Харківщині, що стався 21 жовтня 2023 року".

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Асоціація родин захисників "Азовсталі". Фото: "Найдовший у світі марафон"

"Найдовший у світі марафон" підтримали Міністерство закордонних справ України, Представництво України при Європейському Союзі та Посольства і Консульства України в США, Канаді, Південно-Африканській Республіці, Швейцарії, Італії, Кенії, Норвегії, Швеції, Грузії, Латвії, Польщі, Литві, Молдові, Румунії та в інших країнах.

До забігу також долучились обʼєднання українців у Німеччині "Віче Берлін" і Центр підтримки та допомоги українцям у Японії. Дистанцію на підтримку українських героїв пробігли полярники зі станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.

"Найдовший у світі марафон" ми пробігли завдяки й заради усіх наших захисників і захисниць, які щодня, невпинно і невтомно, віддаючи своє життя, боронять нашу землю. Заради кожного і кожної, хто своєю працею наближає нас до перемоги. Слава всім, хто бореться і працює заради України та свободи у світі!", ― зазначає Олександр Баньков, державний секретар Міністерства закордонних справ України.

Державний секретар Міністерства закордонних справ України Олександр Баньков. Фото: "Найдовший у світі марафон"

У Києві понад 2 000 учасників "Найдовшого у світі марафону" пробігли дистанцію на ВДНГ. Впродовж вихідних тут відбувся перший з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну офлайн-марафон Нової пошти та NewRun "Не зупиняйся!", у якому загалом взяли участь 4800 людей.

До "Найдовшого у світі марафону" в Києві долучилися люди, які біжать за близьких та друзів на фронті, присвячують забіги коханим, учням, однокласникам, які загинули під час виконання бойових завдань або перебувають у полоні. Дистанції на ВДНГ подолали військовослужбовці з бригади "Азов" та представники Асоціації родин захисників "Азовсталі", а також герої на протезах, які відновлюються після поранення в Національному реабілітаційному центрі "Незламні" та присвятили забіг своїм побратимам.

Забіг у Києві. Фото: "Найдовший у світі марафон"

"Я служив в Афганістані, там отримав перший військовий досвід, тому 24 лютого не міг вчинити інакше ― пішов до військкомату. На Херсонщині авто, в якому ми їхали на завдання, підірвалося на двох протитанкових мінах. Через пʼять місяців після поранення мені вживили імпланти. Я хочу пробігти марафон, і війна не може знищити цю мрію. Вона лише скоригувала її. В майбутньому я планую подолати десятикілометрову дистанцію на протезах. А на "Найдовшому у світі марафоні" підтримав своїх побратимів, які без вагань виконують бойові завдання для захисту України", ― каже Ігор Крупнов, капітан Збройних сил України.

Учасники марафону у Канаді. Фото: МЗС України

Завдяки реєстраціям на всі забіги "Не зупиняйся!" вдалося зібрати понад 3 800 000 гривень для підсилення протиповітряної оборони України в межах збору "Запакуй небо ― прокачай ППО" від Нової пошти та фонду "Повернись живим".