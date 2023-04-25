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От Кении до Антарктиды: на всех континентах мира прошла акция против экоцида РФ в Украине

25 апреля 2023 16:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
От Кении до Антарктиды: на всех континентах мира прошла акция против экоцида РФ в Украине
Акция против экоцида в Украине. Фото: UAnimals
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

По случаю Международного дня Земли по всему миру прошли акции под названием EcoUnity For Ukraine в рамках кампании #StopEcocideUkraine. Люди на всех шести континентах взялись за руки и образовали живую цепь, чтобы привлечь внимание мира к экологическим преступлениям, совершаемым Россией во время захватнической войны против Украины.

Об этом сообщает UAnimals.

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Кто присоединился к акции

К акции присоединились 42 города в 22 странах.

Это, в частности:

  • США,
  • Великобритания,
  • Франция,
  • Германия,
  • Италия,
  • Испания,
  • Португалия,
  • Норвегия,
  • Швеция,
  • Швейцария,
  • Финляндия,
  • Дания,
  • Литва,
  • Чехия,
  • Словакия,
  • Польша,
  • Румыния,
  • Грузия,
  • Австралия,
  • Япония,
  • Аргентина,
  • Кения и другие.

Призыв наказать российских экотерористов прозвучал на семнадцати языках.

Кто был среди участников

Среди участников EcoUnity For Ukraine можно было увидеть людей в вышиванках и венках с плакатами и сине-желтыми флагами. Они призвали остановить российский экоцид в Украине и спасти мир от ядерной угрозы. Одной из экзотических локаций акции оказался природный заповедник в Кении, где к митингующим "присоединились" жирафы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by UAnimals (@uanimals.official)

"Российские террористы не останавливаются ни перед чем. С начала полномасштабного вторжения они сожгли 495 000 гектаров украинских лесов и нанесли ущерб 20% природоохранных территорий, а от боевых действий пострадали 600 видов животных и 750 видов растений и грибов. К сожалению, мир еще не до конца понимает, что экологические преступления России могут иметь негативные последствия не только для Украины, но и всего человечества, наших детей и внуков. Живая цепь протяженностью более 60 000 километров объединила людей со всех континентов ради защиты всего живого и будущего, в котором каждый с уважением будет относиться к природе и будет жить в гармонии с ней.", — говорит Александр Тодорчук, основатель гуманистического движения UAnimals, соорганизатор EcoUnity For Ukraine.

  • Акция против экоцида в Украине. Фото: UAnimals
  • Акция против экоцида в Украине. Фото: UAnimals
  • Акция против экоцида в Украине. Фото: UAnimals
  • Акция против экоцида в Украине. Фото: UAnimals
  • Акция против экоцида в Украине. Фото: UAnimals
  • Акция против экоцида в Украине. Фото: UAnimals
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К живой цепи также подключились работники украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

"В Антарктиде мы наблюдаем китов, популяции которых восстанавливаются после варварского китобойного промысла прошлого века. В то же время китообразные наших родных морей — дельфины и морские свиньи — значительно страдают от войны и тоже будут нуждаться в восстановлении. Когда говорят о жертвах войны, прежде всего имеют в виду людей. Но мы должны на весь мир говорить и о тех, кто сам о себе сказать не может. Мы бы хотели вместе с другими участниками акции стать в защиту природы Украины", — отмечает Оксана Савенко, морская биология, работница станции "Академик Вернадский".

Напомним, недавно министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец рассказал, что полномасштабное вторжение России на территорию Украины нанесло экологический ущерб на сумму в два триллиона гривен. Некоторые природные ресурсы Украины были потеряны всегда.

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