От Кении до Антарктиды: на всех континентах мира прошла акция против экоцида РФ в Украине

Акция против экоцида в Украине. Фото: UAnimals

По случаю Международного дня Земли по всему миру прошли акции под названием EcoUnity For Ukraine в рамках кампании #StopEcocideUkraine. Люди на всех шести континентах взялись за руки и образовали живую цепь, чтобы привлечь внимание мира к экологическим преступлениям, совершаемым Россией во время захватнической войны против Украины.

Об этом сообщает UAnimals.

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Кто присоединился к акции

К акции присоединились 42 города в 22 странах.

Это, в частности:

США,

Великобритания,

Франция,

Германия,

Италия,

Испания,

Португалия,

Норвегия,

Швеция,

Швейцария,

Финляндия,

Дания,

Литва,

Чехия,

Словакия,

Польша,

Румыния,

Грузия,

Австралия,

Япония,

Аргентина,

Кения и другие.

Призыв наказать российских экотерористов прозвучал на семнадцати языках.

Кто был среди участников

Среди участников EcoUnity For Ukraine можно было увидеть людей в вышиванках и венках с плакатами и сине-желтыми флагами. Они призвали остановить российский экоцид в Украине и спасти мир от ядерной угрозы. Одной из экзотических локаций акции оказался природный заповедник в Кении, где к митингующим "присоединились" жирафы.

"Российские террористы не останавливаются ни перед чем. С начала полномасштабного вторжения они сожгли 495 000 гектаров украинских лесов и нанесли ущерб 20% природоохранных территорий, а от боевых действий пострадали 600 видов животных и 750 видов растений и грибов. К сожалению, мир еще не до конца понимает, что экологические преступления России могут иметь негативные последствия не только для Украины, но и всего человечества, наших детей и внуков. Живая цепь протяженностью более 60 000 километров объединила людей со всех континентов ради защиты всего живого и будущего, в котором каждый с уважением будет относиться к природе и будет жить в гармонии с ней.", — говорит Александр Тодорчук, основатель гуманистического движения UAnimals, соорганизатор EcoUnity For Ukraine.

Акция против экоцида в Украине. Фото: UAnimals

Акция против экоцида в Украине. Фото: UAnimals

Акция против экоцида в Украине. Фото: UAnimals

Акция против экоцида в Украине. Фото: UAnimals

Акция против экоцида в Украине. Фото: UAnimals

Акция против экоцида в Украине. Фото: UAnimals 1/6 _ 6

К живой цепи также подключились работники украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

"В Антарктиде мы наблюдаем китов, популяции которых восстанавливаются после варварского китобойного промысла прошлого века. В то же время китообразные наших родных морей — дельфины и морские свиньи — значительно страдают от войны и тоже будут нуждаться в восстановлении. Когда говорят о жертвах войны, прежде всего имеют в виду людей. Но мы должны на весь мир говорить и о тех, кто сам о себе сказать не может. Мы бы хотели вместе с другими участниками акции стать в защиту природы Украины", — отмечает Оксана Савенко, морская биология, работница станции "Академик Вернадский".

Напомним, недавно министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец рассказал, что полномасштабное вторжение России на территорию Украины нанесло экологический ущерб на сумму в два триллиона гривен. Некоторые природные ресурсы Украины были потеряны всегда.