Від Кенії до Антарктиди: на всіх континентах світу пройшла акція проти екоциду РФ в Україні

Акція проти екоциду РФ в Україні. Фото: UAnimals

З нагоди Міжнародного дня Землі в усьому світі відбулись акції під назвою EcoUnity For Ukraine у рамках кампанії #StopEcocideUkraine. Люди на всіх шістьох континентах взялися за руки й утворили живий ланцюг, щоб привернути увагу світу до екологічних злочинів, які вчиняє Росія під час загарбницької війни проти України.

Про це повідомляє UAnimals.

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Хто долучився до акції

До акції долучилися 42 міста у 22 країнах.

Це, зокрема:

США,

Велика Британія,

Франція,

Німеччина,

Італія,

Іспанія,

Португалія,

Норвегія,

Швеція,

Швейцарія,

Фінляндія,

Данія,

Литва,

Чехія,

Словаччина,

Польща,

Румунія,

Грузія,

Австралія,

Японія,

Аргентина,

Кенія та інші.

Заклик покарати російських екотерористів прозвучав сімнадцятьма мовами.

Хто був серед учасників

Серед учасників EcoUnity For Ukraine можна було помітити людей у вишиванках і вінках з плакатами та синьо-жовтими прапорами. Вони закликали зупинити російський екоцид в Україні та врятувати світ від ядерної загрози. Однією з найекзотичніших локацій акції виявився природний заповідник у Кенії, де до мітингарів "приєдналися" жирафи.

"Російські терористи не зупиняються ні перед чим. Від початку повномасштабного вторгнення вони спалили 495 000 гектарів українських лісів і завдали шкоди 20% природоохоронних територій, а від бойових дій постраждали 600 видів тварин і 750 видів рослин та грибів. На жаль, світ ще не до кінця розуміє, що екологічні злочини Росії можуть мати негативні наслідки не тільки для України, а й для всього людства, для наших дітей та онуків. Живий ланцюг протяжністю понад 60 000 кілометрів об’єднав людей з усіх континентів заради захисту всього живого та заради майбутнього, в якому кожен з повагою ставитиметься до природи та житиме в гармонії з нею", — говорить Олександр Тодорчук, засновник гуманістичного руху UAnimals, співорганізатор EcoUnity For Ukraine.

Акція проти екоциду РФ в Україні. Фото: UAnimals

Акція проти екоциду РФ в Україні. Фото: UAnimals

Акція проти екоциду РФ в Україні. Фото: UAnimals

Акція проти екоциду РФ в Україні. Фото: UAnimals

Акція проти екоциду РФ в Україні. Фото: UAnimals

Акція проти екоциду РФ в Україні. Фото: UAnimals 1 / 6

До живого ланцюга також долучилися працівники української антарктичної станції "Академік Вернадський".

"В Антарктиді ми спостерігаємо китів, популяції яких відновлюються після варварського китобійного промислу минулого століття. В той самий час китоподібні наших рідних морів — дельфіни й морські свині — значно потерпають від війни і теж потребуватимуть відновлення. Коли говорять про жертв війни, передусім мають на увазі людей. Але ми повинні на весь світ казати й про тих, хто сам про себе сказати не може. Ми б хотіли разом з іншими учасниками акції стати на захист природи України", — зазначає Оксана Савенко, морська біологиня, працівниця станції "Академік Вернадський".

Нагадаємо, нещодавно міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець розповів, що повномасштабне вторгнення Росії на територію України завдало екологічних збитків на суму у два трильйони гривень. Деякі природні ресурси України було втрачено на завжди.