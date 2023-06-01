От Трампа ушел его ведущий юрист

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Мария Кагал Редактор международного отдела

В команде Трампа ушел в отставку один из ведущих юристов Тим Парлатор. Это может серьезно подорвать защиту экс-президента.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Юридическая команда Трампа столкнулась с внутренними потрясениями и межличностными конфликтами. Это может подорвать защиту бывшего президента, поскольку уголовное расследование его работы с секретными документами и препятствование правосудию близится к своему завершению.

Отставка одного из ведущих юристов Тима Парлатора из-за непримиримых разногласий со старшим советником Трампа Борисом Эпштейном стала публичным проявлением напряженности внутри команды.

Конфликты привели к недоверию и препятствовали их эффективности в решающий момент, когда федеральные прокуроры рассматривают уголовные обвинения. Кроме того, несколько адвокатов Трампа принимают участие в других уголовных расследованиях, что еще больше усугубляет ситуацию.

Конфликты идут вокруг надзора Эпштейна за юридической работой и доступа к Трампу, и они препятствуют сотрудничеству и обмену информацией между членами команды.

Однако, несмотря на конфликты, команда юристов остается уверена, что Парлатор не будет сотрудничать с прокурорами.

А попытки отстранить Эпштейна от дела не увенчались успехом, и он продолжает оставаться доверенным лицом из ближайшего окружения Трампа.

Вражда в юридической команде экс-президента возникла после извлечения секретных документов из Мар-а-Лаго и разногласий по юридической стратегии. Напряжение выросло, когда Парлатор и других юрист Трампа Джеймс Трасти почувствовали ограничения в общении с Трампом из-за участия Эпштейна.

Напомним, в CNN сообщили, что Дональд Трамп после завершения своей каденции вынес из Белого Дома секретный документ, в котором шла речь о вероятном нападении США на Иран.