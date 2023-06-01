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Від Трампа пішов його провідний юрист

1 червня 2023 15:46
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Від Трампа пішов його провідний юрист
Екс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

У команді Трампа пішов у відставку один з провідних юристів Тім Парлатор. Це може серйозно підірвати захист екс-президента. 

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Деталі

Юридична команда Трампа зіткнулася з внутрішніми потрясіннями та міжособистісними конфліктами. Це може підірвати захист колишнього президента, оскільки кримінальне розслідування щодо його роботи з секретними документами та перешкоджання правосуддю наближається до свого завершення.

Відставка одного з провідних юристів Тіма Парлатора через непримиренні розбіжності зі старшим радником Трампа Борисом Епштейном стала публічним проявом напруженості всередині команди.

Конфлікти призвели до недовіри та перешкоджали їхній ефективності у вирішальний момент, коли федеральні прокурори розглядають кримінальні звинувачення. Окрім того, кілька адвокатів Трампа беруть участь в інших кримінальних розслідуваннях, що ще більше ускладнює ситуацію.

Конфлікти точаться навколо нагляду Епштейна за юридичною роботою та доступу до Трампа, і вони перешкоджають співпраці та обміну інформацією між членами команди.

Однак, незважаючи на конфлікти, команда юристів залишається впевненою, що Парлатор не буде співпрацювати з прокурорами.

А спроби усунути Епштейна від справи не увінчалися успіхом, і він продовжує залишатися довіреною особою з найближчого оточення Трампа.

Ворожнеча в юридичній команді екс-президента виникла після вилучення секретних документів з Мар-а-Лаго і розбіжностей щодо юридичної стратегії. Напруга зросла, коли Парлатор і інших юрист Трампа Джеймс Трасті відчули обмеження у спілкуванні з Трампом через участь Епштейна. 

Нагадаємо, у CNN повідомили, що Дональд Трамп після завершення своєї каденції виніс з Білого Дому секретний документ, у якому йшла мова про ймовірний напад США на Іран. 

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