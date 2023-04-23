Удалить TikTok с рабочих гаджетов: в Ирландии чиновники получили рекомендации

Правительство Ирландии рекомендовало чиновникам удалить TikTok. Фото: REUTERS

Ирландское правительство предоставило рекомендации должностным лицам, у которых предлагается удалять TikTok с рабочих устройств.

Об этом сообщает Reuters.

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Глава Национального центра кибербезопасности Ирландии заявил, что TikTok находится на "очень высоком уровне, если не на самом высоком, с точки зрения объема данных пользователей, которые он собирает". Это создает риск, учитывая характер китайского законодательства по сбору разведывательной информации.

"Если риск существует в таком контексте, то это ставит нас в ситуацию, когда логическим аргументом является то, что мы должны применить разумный подход, основанный на оценке рисков, и гарантировать, что правительственные данные не могут быть скомпрометированы таким образом", — сказал директор Национальный центр по компьютерной защите (NCSC) Ричард Браун.

Угроза TikTok

Как известно, Белый дом 27 февраля предоставил федеральным ведомствам США 30 дней для удаления китайского видеоприложения TikTok из всех правительственных гаджетов.

В Канаде государственным служащим тоже запретили использовать TikTok на рабочих устройствах. Правительство страны опасается, что Пекин может получить доступ к данным пользователей.

27 февраля работников Еврокомиссии также попросили удалить TikTok с рабочих и личных устройств — это мероприятие связывают с кибербезопасностью.

После Еврокомиссии использовать TikTok на рабочих телефонах запретил и Совет Европы.

Напомним, TikTok разоблачил российскую дезинформационную сеть с почти 1 700 аккаунтами. Летом 2022 года они распространяли военную пропаганду об Украине среди более ста тысяч европейских пользователей.