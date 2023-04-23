Видалити TikTok з робочих гаджетів: в Ірландії посадовці отримали рекомендації

Уряд Ірландії рекомендував посадовцям видалити TikTok. Фото: REUTERS

Ірландський уряд надав рекомендації посадовцям, в яких пропонується видаляти TikTok з робочих пристроїв.

Про це повідомляє Reuters.

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Голова Національного центру кібербезпеки Ірландії заявив, що TikTok знаходиться на "дуже високому рівні, якщо не на найвищому, з точки зору обсягу даних користувачів, які він збирає". Це створює ризик, враховуючи характер китайського законодавства щодо збору розвідувальної інформації.

"Якщо ризик існує в такому контексті, то це ставить нас у ситуацію, коли логічним аргументом є те, що ми повинні застосувати розумний підхід, заснований на оцінці ризиків, і гарантувати, що урядові дані не можуть бути скомпрометовані таким чином", — сказав директор Національного центру з комп'ютерного захисту (NCSC) Річард Браун.

Загроза TikTok

Як відомо, Білий дім 27 лютого надав федеральним відомствам США 30 днів для видалення китайського відеододатку TikTok з усіх урядових гаджетів.

У Канаді державним службовцям теж заборонили користуватися TikTok на робочих пристроях. Уряд країни побоюється, що Пекін може мати широкий доступ до даних користувачів.

27 лютого працівників Єврокомісії також попросили видалити TikTok з робочих і особистих пристроїв — цей захід пов’язують із кібербезпекою.

Після Єврокомісії використовувати TikTok на робочих телефонах заборонила і Рада Європи.

Нагадаємо, TikTok викрив російську дезінформаційну мережу з майже 1 700 акаунтами. Влітку 2022 року вони поширювали військову пропаганду про Україну серед більш ніж ста тисяч європейських користувачів.