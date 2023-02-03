Кулеба прокомментировал досаду Лаврова в Африке

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

В рф начались проблемы на африканском дипломатическом фронте. Недавно министр иностранных дел рф Сергей Лавров поехал в Африку, но с ним произошли неприятные неожиданности, его не пустили в две страны.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC.

Визит Лаврова в Африку

По словам Кулебы, "в этом турне у Лаврова произошли две досадные неожиданности – в две страны он не попал".

"На моей памяти это впервые", - прокомментировал украинский министр.

Глава МИД Украины сказал, что Лавров в январе, посетил четыре африканские страны, в том числе ЮАР и Анголу. Кроме того, у него был запланирован визит в Ботсвану, но туда он не попал по неизвестным причинам. Гана и Мавритания, отмечает издание, недовольны присутствием ЧВК Вагнера в регионе. В Мавританию Лавров планирует поехать в этом месяце.

Кулеба указал на то, что знает, почему глава МИД РФ не попал в Ботсвану, но не озвучил эту причину публично.

"Я знаю, почему он не попал. Но это, в принципе, сигнал. Еще вчера казалось, что Россия безоговорочно доминирует в Африке, повсюду открывается дверь и все с объятиями их принимают. А тут вдруг начинаются проблемы. Ну, такая жизнь. Бывают проблемы не только на фронте, но и дипломатическом фронте", — добавил Кулеба.

Напомним, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украине уже сформирована танковая коалиция, а политические решения утверждены. Что касается самолетов, то Германия не будет играть ключевую роль в вопросе поставки истребителей.