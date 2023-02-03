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"Відбулися неприємні несподіванки": Кулеба про візит Лаврова до Африки

3 лютого 2023 12:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кулеба прокоментував досаду Лаврова в Африці
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У рф почалися проблеми на африканському дипломатичному фронті. Нещодавно міністр закордонних справ рф Сергій Лавров поїхав до Африки, але з ним сталися неприємні несподіванки, його не пустили до двох країн.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ВВС.

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За словами Кулеби, "в цьому турне у Лаврова сталися дві прикрі несподіванки – у дві країни він не потрапив".

"На моїй пам'яті це вперше", — прокоментував український міністр.

Глава МЗС України сказав, що Лавров у січні відвідав чотири африканські країни, зокрема ПАР та Анголу. Крім того, він запланував візит до Ботсвани, але туди він не потрапив з невідомих причин. Гана та Мавританія, зазначає видання, незадоволені присутністю ПВК Вагнера у регіоні. До Мавританії Лаврів планує поїхати цього місяця.

Кулеба вказав на те, що знає, чому глава МЗС рф не потрапив до Ботсвани, але не озвучив цієї причини публічно.

"Я знаю, чому він не потрапив. Але це, в принципі, сигнал. Ще вчора здавалося, що росія беззастережно домінує в Африці, всюди відчиняються двері і всі з обіймами їх приймають. А тут раптом починаються проблеми. Ну, таке життя. Бувають. проблеми не лише на фронті, а й дипломатичному фронті", — додав Кулеба.

Нагадаємо, що глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що в Україні вже сформовано танкову коаліцію, а політичні рішення затверджено. Що стосується літаків, то Німеччина не відіграватиме ключову роль у питанні постачання винищувачів.

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