Отшельникам в Южной Корее будут платить по 500 долларов ежемесячно

Студенты в университетском городке в Сеуле. Фото: CNN

Южная Корея решила платить молодым людям, которые самоизолировались. Цена вопроса — 500 долларов ежемесячно. Все для того, чтобы они покинули свои дома и возобновили связь с обществом, например, вернулись в школу или начали искать работу.

Об этом пишет CNN со ссылкой на отчет Министерства гендерного равенства и семьи страны.

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Отмечается, что право на ежемесячное пособие имеют одинокие молодые люди в возрасте от 9 до 24 лет. Они могут получить средства на питание, одежду, жилье.

Известно, что в Корее такими отшельниками в возрасте от 19 до 39 лет стали около 338 000 человек. Люди обычно закрываются дома на месяцы, уклоняются от обучения и работы.

Многие отшельники из бедных семей. Молодые люди могут пойти на изоляцию из-за личной травмы, издевательства в школе, академического стресса, семейных конфликтов или отсутствия заботы со стороны опекунов или родителей.

Сейчас власти обеспокоены тем, что длительная физическая изоляция может сделать эту молодежь склонной к депрессии и затормозить их физическое развитие из-за нерегулярного образа жизни и недостаточного питания.

Опрос 2019 года показал, что более четверти корейцев в возрасте от 20 до 39 лет когда-то страдали от депрессии. А исследования 2019 и 2021 годов показали, что около трети учащихся средних и старших классов Южной Кореи думали о самоубийстве.

Это явление не уникально для Южной Кореи.

Япония имеет похожую проблему: согласно недавнему опросу, в стране почти 1,5 миллиона одиноких молодых людей, известных как хикикомори. Некоторые выходят на улицу только за продуктами или для нерегулярных мер, а другие даже не выходят из спальни.

Напомним, в Министерстве социальной политики Украины объяснили гражданам, в течение какого времени они могут получить денежные средства после подачи заявления на выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Речь идет о социальной помощи на проживание.