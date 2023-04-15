Відлюдникам у Південній Кореї хочуть платити по 500 доларів щомісяця

Студенти в університетському містечку в Сеулі. Фото: CNN

Південна Корея вирішила платити молодим людям, які самоізолювалися. Ціна питання — 500 доларів щомісяця. Все для того, аби вони залишили свої домівки та відновили зв’язок із суспільством, наприклад, повернулися до школи чи почали шукати роботу.

Про це пише CNN з посиланням на звіт Міністерства гендерної рівності та сім’ї країни.

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Зазначається, що право на щомісячну допомогу мають самотні молоді люди віком від 9 до 24 років. Вони можуть отримати кошти на харчування, одяг, житло.

Відомо, що у Кореї такими відлюдниками у ​​віці від 19 до 39 років стало близько 338 000 людей. Люди, зазвичай, зачиняються вдома на місяці, ухиляються від навчання та роботи.

Чимало відлюдників походить з бідних сімей. Молоді люди можуть піти на ізоляцію через особисту травму, знущання в школі, академічний стрес, сімейні конфлікти або відсутність турботи з боку опікунів чи батьків.

Зараз влада стурбована тим, що тривала фізична ізоляція може зробити цю молодь схильною до депресії та загальмувати їхній фізичний розвиток через нерегулярний спосіб життя та недостатнє харчування.

Опитування 2019 року показало, що понад чверть корейців у віці від 20 до 39 років колись страждали від депресії. А дослідження 2019 і 2021 років показали, що близько третини учнів середніх і старших класів Південної Кореї думали про самогубство.

Це явище не є унікальним для Південної Кореї.

Японія має схожу проблему: згідно з нещодавнім опитуванням, в країні майже 1,5 мільйона самотніх молодих людей, відомих як хікікоморі. Деякі виходять на вулицю лише за продуктами або для нерегулярних заходів, а інші навіть не виходять зі спальні.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики України пояснили громадянам, протягом якого часу вони можуть отримати кошти після подання заяви на виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Йдеться про соціальну допомогу на проживання.