Отношения Украины и Польши "не в лучшем состоянии", — Яблонский

Глава МИД Польши Павел Яблонский. Фото: EPA

Отношения между Украиной и Польшей сегодня находятся не в самом лучшем состоянии. В Польше считают, что Киев не должен "нападать" на союзников".

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, сообщает RMF FM.

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Как отметил Яблонский, в МИД Польши был приглашен заместитель посла Украины, с которым будет "очень честный разговор".

"Мы передадим наши оценки состояния наших отношений на сегодня, которое, к сожалению, в связи с недавними заявлениями некоторых представителей украинской власти, не самое лучшее. Никто этого не скрывает. У меня такое впечатление, что это связано с тем, что к сожалению, там появились какие-то эмоции", — рассказал замглавы МИД Польши.

По его словам, Польша понимает, что Украина подверглась нападению, однако она не должна "нападать" на своих союзников. Также он добавил, что есть ряд вопросов, по которым страны не пришли к согласию.

"Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину в той мере, в какой это отвечает национальным интересам Польши", - пояснил Яблонский.

Раньшн мы писали, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал вызов польского посла в Министерство иностранных дел Украины.

Этому предшествовало заявление представителя Офиса Президента Польши Марчина Пшидача, что Украине следует ценить поддержку Польши в войне против России.

Напомним, что около двух недель назад в РФ начали угрожать захватом Сувальского коридора, разделяющего Польшу и Литву. Также СМИ сообщали, что именно для этой операции наемников ПИК "Вагнер" переправили в Беларусь. В таких действиях РФ Польша видит угрозу и руководство государства восстанавливает армию.