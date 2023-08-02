Відносини України та Польщі "не в найкращому стані", — Яблонський
Відносини між Україною та Польщею сьогодні перебувають не в найкращому стані. У Польщі вважають, що Київ не повинен "нападати" на союзників".
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський, повідомляє RMF FM.
Що обурило поляків
Як відзначив Яблонський, до МЗС Польщі було запрошено заступника посла України, з яким буде "дуже чесна розмова".
"Ми передамо наші оцінки стану наших відносин на сьогодні, який, на жаль, у зв’язку з недавніми заявами деяких представників української влади, не найкращий. Ніхто цього не приховує. У мене таке враження, що це пов’язано з тим, що до на жаль, там з’явилися якісь емоції", — розповів заступник голова МЗС Польщі.
За його словами, Польща розуміє, що Україна зазнала нападу, однак вона не повинна "нападати" на своїх союзників. Також він додав, що є низка питань, щодо яких країни не дійшли згоди.
"Ми керуємося політикою польських національних інтересів. Ми підтримуємо Україну тією мірою, якою це відповідає національним інтересам Польщі", - пояснив Яблонський.
Раніше ми розповідали, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький засудив виклик польського посла до Міністерства закордонних справ України.
Цьому передувала заява представника Офісу Президента Польщі Марчина Пшидача, що Україні слід цінувати підтримку Польщі в війні проти Росії.
Нагадаймо, що близько двох тижнів тому у РФ почали погрожувати захопленням Сувальського коридору, який розділяє Польщу і Литву. Також ЗМІ повідомляли, що саме для цієї операції найманців ПВК "Вагнер" переправили до Білорусі. У таких діях РФ Польща вбачає загрозу, тож керівництво держави відновлює армію.