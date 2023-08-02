Відносини України та Польщі "не в найкращому стані", — Яблонський

Голова МЗС Польщі Павло Яблонський. Фото: EPA

Відносини між Україною та Польщею сьогодні перебувають не в найкращому стані. У Польщі вважають, що Київ не повинен "нападати" на союзників".

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський, повідомляє RMF FM.

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Як відзначив Яблонський, до МЗС Польщі було запрошено заступника посла України, з яким буде "дуже чесна розмова".

"Ми передамо наші оцінки стану наших відносин на сьогодні, який, на жаль, у зв’язку з недавніми заявами деяких представників української влади, не найкращий. Ніхто цього не приховує. У мене таке враження, що це пов’язано з тим, що до на жаль, там з’явилися якісь емоції", — розповів заступник голова МЗС Польщі.

За його словами, Польща розуміє, що Україна зазнала нападу, однак вона не повинна "нападати" на своїх союзників. Також він додав, що є низка питань, щодо яких країни не дійшли згоди.

"Ми керуємося політикою польських національних інтересів. Ми підтримуємо Україну тією мірою, якою це відповідає національним інтересам Польщі", - пояснив Яблонський.

Раніше ми розповідали, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький засудив виклик польського посла до Міністерства закордонних справ України.

Цьому передувала заява представника Офісу Президента Польщі Марчина Пшидача, що Україні слід цінувати підтримку Польщі в війні проти Росії.

Нагадаймо, що близько двох тижнів тому у РФ почали погрожувати захопленням Сувальського коридору, який розділяє Польщу і Литву. Також ЗМІ повідомляли, що саме для цієї операції найманців ПВК "Вагнер" переправили до Білорусі. У таких діях РФ Польща вбачає загрозу, тож керівництво держави відновлює армію.