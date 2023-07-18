Известная российская спортсменка-путинистка перебралась жить в Испанию

Российская спортсменка-путинистка Елена Исинбаева со своим миграционным адвокатом. Фото: twitter.com/Георгий Албулов

Известная фанатка Путина и российская олимпийская чемпионка Елена Исинбаева успешно сбежала из РФ после начала полномасштабного вторжения. Сейчас россиянка обосновалась в солнечной Испании.

Об этом сообщил российский активист Георгий Албулов в Twitter.

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Как россиянка смогла уехать в Испанию?

Расследователи команды Навального утверждают, что путинистка Исинбаева смогла уехать в Испанию, обратившись за помощью к миграционному адвокату Гонсалу Велохину Барриосу. Как доказательство, расследователи приводят фото спортсменки с адвокатом, сделанное 10 марта во время передачи документов на проживание на Тенерифе. Примечательно, что на фото Исинбаева позирует на фоне флага Украины.

"На этой фотографии олимпийская чемпионка России Елена Исинбаева обнимает своего иммиграционного адвоката вскоре после начала войны. Она счастлива, потому что только что получила свои испанские документы",— говорится в сообщении Георгия Албулова.

К тому же, в расследовании привели доказательства того, что Исинбаева начала скупать недвижимость в Испании еще в 2018 году.

"Они с мужем купили свой первый пентхаус на острове Тенерифе в Испании в 2018 году. Стоит он около миллиона евро. В феврале 2022 года они купили еще два дома там же за миллион евро каждый. В каждом из них есть плавательный бассейн и собственный лифт. У Исинбаевой сейчас все хорошо. Она далека от войны, ее мужа не позовут умирать. Случайный дрон со взрывчаткой не залетит в ее квартиру. А испанские документы отлично подходят для путешествий по миру", — добавил Албулов.

Документы Елены Инсинбаевой на недвижимость в Испании

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Реакция Инсинбаевой на расследование

В свою очередь Елена Исинбаева отрицает, что покинула родину и проживает в Испании. Информацию из расследования россиянка назвала фейком.

"Обращаюсь ко всем, кто распространяет фейковые статьи и информацию: я человек мира, я всегда был и останусь таким! Жить Там, где я работаю, я ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые "готовы сегодня бросить в меня камень" только потому, что кто где-то сказал, написал или распространил фотографию 10-летней давности, не имеющей никакой связи с реальной реальностью. Зависть — это разрушительное чувство", — прокомментировала россиянка.

Напомним, на днях туристов из РФ не пустили на отдых в Израиль. К тому же россияне пожаловались, что их оставили без еды.