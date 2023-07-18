Відома російська спортсменка-путіністка перебралася жити до Іспанії

Російська спортсменка-путіністка Олена Ісінбаєва зі своїм міграційним адвокатом. Фото: twitter.com/Георгій Албулов

Відома фанатка Путіна та російська олімпійська чемпіонка Олена Ісінбаєва успішно втекла з РФ після початку повномасштабного вторгнення. Нині росіянка облаштувалася в сонячній Іспанії.

Про це повідомив російський активіст Георгій Албулов у Тwitter.

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Як росіянка змогла виїхати до Іспанії?

Розслідувачі команди Навального стверджують, що путіністка Ісінбаєва змогла виїхати до Іспанії, звернувшись по допомогу до міграційного адвоката Гонсало Велохіна Барріоса. Як доказ розслідувачі наводять фото спортсменки з адвокатом, зроблене 10 березня під час передачі документів на проживання на Тенеріфе. Примітно, що на фото Ісінбаєва позує на тлі прапора України.

"На цій фотографії олімпійська чемпіонка Росії Олена Ісінбаєва обіймає свого імміграційного адвоката незабаром після початку війни. Вона щаслива, тому що щойно отримала свої іспанські документи", — йдеться у повідомленні Георгія Албулова.

До того ж у розслідуванні навели докази того, що Ісінбаєва почала скуповувати нерухомість в Іспанії ще в 2018 році.

"Вони з чоловіком купили свій перший пентхаус на острові Тенеріфе в Іспанії в 2018 році. Коштує він близько мільйона євро. У лютому 2022 року вони купили ще два будинки там же за мільйон євро кожен. У кожному з них є плавальний басейн і власний ліфт. У Ісінбаєвої зараз все добре. Вона далека від війни, її чоловіка не покличуть вмирати. Випадковий дрон з вибухівкою не залетить в її квартиру. А іспанські документи чудово підходять для подорожей світом", — додав Албулов.

Документи Олени Інсінбаєвої на нерухомість в Іспанії

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Реакція Інсінбаєвої на розслідування

Своєю чергою Олена Ісінбаєва заперечує, що покинула батьківщину і проживає в Іспанії. Загалом інформацію з розслідування росіянка назвала фейком.

"Звертаюся до всіх, хто поширює фейкові статті та інформацію: я людина миру, я завжди була і залишуся такою! Жити Там, де я працюю, я їм те, що люблю, спілкуюся з тими, кого ціную і поважаю. Я завжди вірила і буду вірити в кращі сторони кожної людини, навіть тих людей, які "готові сьогодні кинути в мене камінь" тільки тому, що хтось десь сказав, написав або поширив фотографію 10-річної давнини, яка не має ніякого зв'язку з реальною реальністю. Пам'ятайте: заздрість — це руйнівне почуття", — прокоментувала росіянка.

Нагадаємо, днями туристів з РФ не пустили на відпочинок до Ізраїлю. До того ж росіяни поскаржилися на те, що їх залишили без їжі.