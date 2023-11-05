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Известный Катарский канал спекулировал сравнением количества жертв в Газе и Украине, — исследование

5 ноября 2023 19:20
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Известный Катарский канал спекулировал сравнением количества жертв в Газе и Украине, — исследование
Скриншот по катарскому телеканалу Al Jazeera. Фото: StopFake
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Катарский телеканал Al Jazeera спекулирует, сравнивая количество гражданских жертв войны России против Украины и израильско-палестинского конфликта. На канале отметили, что потери в Газе больше украинских, ссылаясь на старые данные по Украине.

Об этом сообщает StopFake.

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Исследователи StopFake пришли к выводу, что известный катарский телеканал Al Jazeera показал неверную информацию зрителям. Там сравнили количество гражданских жертв российской войны против Украины и израильско-палестинского конфликта. При этом канал использовал данные по Украине за 563 дня полномасштабной российской агрессии.

На телеканале потери в секторе Газа назвали масштабнее на 26 день войны, чем в Украине за 563 день войны, но главной проблемой этой спекуляции является то, что война в Украине длится уже 620 дней.

"Кроме этого, журналисты не упомянули, что по данным ООН, настоящее количество жертв значительно больше, поскольку пока нет доступа к данным из Мариуполя, Северодонецка, Лисичанская и других временно оккупированных территорий", — добавили в исследовании.

Напомним, Центр противодействия дезинформации опубликовал основные фейки, продвигавшиеся российскими СМИ недавно. Они касались ситуации на фронте, украинского языка и мобилизации женщин.

Также военнослужащие третьей отдельной штурмовой бригады прокомментировали конфликт с членами Национальной полиции в Краматорске. Они заявили, что сейчас конфликт исчерпан, и подчеркнули, что тиражирование этого "информационного вброса" является провокацией сомнительных медиа.

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