Відомий Катарський канал спекулював порівнянням кількості жертв у Газі та Україні, — дослідження

Скриншот з катарського телеканалу Al Jazeera. Фото: StopFake

Катарський телеканал Al Jazeera спекулює, порівнюючи кількість цивільних жертв війни Росії проти України та ізраїльсько-палестинського конфлікту. На каналі зазначили, що втрати в Газі більші за українські, посилаючись на старі дані по Україні.

Про це повідомляє StopFake.

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Дослідники StopFake дійшли висновку, що відомий катарський телеканал Al Jazeera навів не вірну інформацію глядачам. Там порівняли кількість цивільних жертв російської війни проти України і ізраїльсько-палестинського конфлікту. При цьому канал використав дані по Україні за 563 дні повномасштабної російської агресії.

На телеканалі втрати в секторі Гази назвали масштабнішими за 26 днів війни, ніж в Україні за 563 дні війни, але головною проблемою цієї спекуляції є те, що війна в Україні триває вже 620 днів.

"Окрім цього, журналісти не згадали, що за даними ООН, справжня кількість жертв значно більша, оскільки наразі немає доступу до даних з Маріуполя, Сєверодонецька, Лисичанська та інших тимчасово окупованих територій", — додали у дослідженні.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації опублікував основні фейки, що просували російські ЗМІ нещодавно. Вони стосувалися ситуації на фронті, української мови та мобілізації жінок.

Також військовослужбовці третьої окремої штурмової бригади прокоментували конфлікт з членами Національної поліції у Краматорську. Вони заявили, що наразі конфлікт вичерпано, та наголосили, що тиражування цього "інформаційного вкиду" є провокацією сумнівних медіа.