Известный спортивный бренд подозревают в трудовом рабстве в Китае

Женщины работают за швейными машинками. Фото: google.com

Канадский омбудсмен по вопросам ответственного предпринимательства Шери Мейергофер начала расследование в отношении популярных компаний Nike и Dynasty Gold. Их проверят на причастность к использованию принудительного труда в Китае.

Об этом Шери Мейергофер заявил в Оттаве, передает "Укринформ".

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Расследование компаний

"Я решила начать расследование на основании этих подозрений, чтобы установить факты и рекомендовать принять надлежащие меры. Я не прогнозирую заранее выводы расследований. Мы дождемся результатов и опубликуем итоговый отчет с моими рекомендациями", — сказала Мейерхофер.

Жалобу на Nike и Dynasty Gold подали 28 негосударственных организаций в июне 2022 года. В них говорилось, что компании, которые владеют рудником в Китае, подозреваются в оплате услуг местных компаний, которые используют принудительный труд в Китае.

В Nike рассказали, что разорвали все отношения с этим поставщиком. Там говорили, что проводят детальный анализ всех контрактов во избежание повторения подобного.

"Наша задача — честно и беспристрастно реагировать на жалобы по соблюдению прав человека, чтобы помочь пострадавшим и укрепить практики ответственного предпринимательства привлеченных компаний", — добавила Мейергофер.

Напомним, в России снова работают магазины модной одежды испанской компании Inditex. Но вместо Zara и других модных брендов в стране-агрессоре они работают под новыми названиями.