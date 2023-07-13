Відомий спортивний бренд підозрюють у трудовому рабстві в Китаї

Жінки працюють за швейними машинками. Фото: google.com

Канадська омбудсменка з питань відповідального підприємництва Шері Меєргофер почала розслідування щодо популярних компаній Nike та Dynasty Gold. Їх перевірять на причетність до використання примусової праці в Китаї.

Про це Шері Меєргофер заявив в Оттаві, передає "Укрінформ".

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Розслідування компаній

"Я вирішила розпочати розслідування на підставі цих підозр, аби встановити факти та рекомендувати вжити належних заходів. Я не прогнозую наперед висновки розслідувань. Ми дочекаємося результатів та опублікуємо підсумковий звіт із моїми рекомендаціями", — сказала Меєргофер.

Скаргу на Nike та Dynasty Gold подали 28 недержавних організацій у червні 2022 року. У них йшлося, що компанії, які володіють копальнею у Китаї, підозрюються в оплаті послуг місцевих компаній, які використовують примусову працю в Китаї.

У Nike розповіли, що розірвали всі відносини з цим постачальником. Там говорили, що проводять детальний аналіз усіх контрактів, аби уникнути повторення подібного.

"Наше завдання — чесно й неупереджено реагувати на скарги стосовно дотримання прав людини, аби допомогти постраждалим і зміцнити практики відповідального підприємництва залучених компаній", — додала Меєргофер.

Нагадаємо, у Росії знову працюють крамниці модного одягу іспанської компанії Inditex. Але замість Zara та інших модних брендів в країні-агресорі вони працюють під новими назвами.