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"Ответственность неизбежна": Кулеба о годовщине трагедии МН17

17 июля 2023 14:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Ответственность неизбежна": Кулеба о годовщине трагедии МН17
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Ровно 9 лет назад страна-террорист Россия сбила рейс МН17, убив 298 человек на борту. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил свои соболезнования родным погибших и напомнил, что РФ обязательно понесет ответственность за свои преступления.

Сообщение Дмитрий Кулеба обнародовал на странице в Twitter.

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Что сказал Кулеба

"Россия сбила #MH17 9 лет назад, убив всех 298 человек на борту. Оно годами лгало о трагедии, пытаясь уклониться от ответственности, пока голландский судебный процесс не объявил правду. Мы скучаем по жертвам MH17 и повторяем: ответственность за российские преступления неизбежна", — написал Кулеба.

 

Трагедия МН17

Известно, что 17 июля 2014 малайзийский пассажирский Boeing-777 выполнял рейс MH17. Он направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. Во время полета самолет потерпел крушение над временно оккупированной частью Донецкой области.

На борту самолета находились 283 пассажира и 15 человек экипажа. Все они погибли.

Кого обвинили в трагедии МН17

В катастрофе обвинили Россию,  сбившую пассажирский лайнер. А именно:

  • экс-офицера ФСБ и бывшего "министра обороны "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова);
  • главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского;
  • военного преступника Леонида Харченко.

Все три фигуранты признали виновными в запуске ракеты. Суд в Нидерландах постановил приговорить их к пожизненному заключению. А также выплатить компенсации родным — более 16 миллионов евро.

Напомним, в Непале, возле горы Эверест, разбился вертолет с туристами. По меньшей мере, пять человек стали жертвами авиакатастрофы.

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