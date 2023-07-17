"Ответственность неизбежна": Кулеба о годовщине трагедии МН17

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: google

Ровно 9 лет назад страна-террорист Россия сбила рейс МН17, убив 298 человек на борту. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил свои соболезнования родным погибших и напомнил, что РФ обязательно понесет ответственность за свои преступления.

Сообщение Дмитрий Кулеба обнародовал на странице в Twitter.

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Что сказал Кулеба

"Россия сбила #MH17 9 лет назад, убив всех 298 человек на борту. Оно годами лгало о трагедии, пытаясь уклониться от ответственности, пока голландский судебный процесс не объявил правду. Мы скучаем по жертвам MH17 и повторяем: ответственность за российские преступления неизбежна", — написал Кулеба.

Russia shot down #MH17 9 лет назад, поднимая все 298 человек aboard. Это правда о борьбе за годы, предъявляя к снисению аккунативности, недолгой борьбе триалкой, поставленной truth. Мы мечтаем о MH17 victims и reiterate: accountability for Russian crimes is inevitable. @United24media pic.twitter.com/g5BGET3yHI — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) Июль 17, 2023

Трагедия МН17

Известно, что 17 июля 2014 малайзийский пассажирский Boeing-777 выполнял рейс MH17. Он направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. Во время полета самолет потерпел крушение над временно оккупированной частью Донецкой области.

На борту самолета находились 283 пассажира и 15 человек экипажа. Все они погибли.

Кого обвинили в трагедии МН17

В катастрофе обвинили Россию, сбившую пассажирский лайнер. А именно:

экс-офицера ФСБ и бывшего "министра обороны "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова);

главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского;

военного преступника Леонида Харченко.

Все три фигуранты признали виновными в запуске ракеты. Суд в Нидерландах постановил приговорить их к пожизненному заключению. А также выплатить компенсации родным — более 16 миллионов евро.

Напомним, в Непале, возле горы Эверест, разбился вертолет с туристами. По меньшей мере, пять человек стали жертвами авиакатастрофы.