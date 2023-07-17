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"Відповідальність неминуча": Кулеба про річницю трагедії МН17

17 липня 2023 14:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Відповідальність неминуча": Кулеба про річницю трагедії МН17
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Рівно 9 років тому країна-терорист Росія збила рейс МН17, вбивши 298 людей на борту. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив свої співчуття рідним загиблих і нагадав, що РФ обов'язково понесе відповідальність за свої злочини. 

Допис Дмитро Кулеба оприлюднив на сторінці в Twitter

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Що сказав Кулеба

"Росія збила #MH17 9 років тому, убивши всіх 298 людей на борту. Воно роками брехало про трагедію, намагаючись ухилитися від відповідальності, доки голландський судовий процес не оголосив правду. Ми сумуємо за жертвами MH17 і повторюємо: відповідальність за російські злочини неминуча", — написав Кулеба. 

 

Трагедія МН17

Відомо, що 17 липня 2014 року малайзійський пасажирський Boeing-777 виконував рейс MH17. Він прямував з Амстердама в Куала-Лумпур. Під час польоту літак зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області. 

На борту літака перебувало 283 пасажири та 15 людей екіпажу. Всі вони загинули. 

Кого звинуватили у трагедії МН17

У катастрофі звинуватили Росію, яка збила пасажирський лайнер. А саме:

  • ексофіцера ФСБ та колишнього "міністра оборони "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова);
  • главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського;
  • військового злочинця Леоніда Харченка. 

Усіх трьох фігурантів визнали винними у запуску ракети. Суд у Нідерландах постановив засудити їх до довічного ув'язнення. А також виплатити компенсації рідним — понад 16 мільйонів євро. 

Нагадаємо, у Непалі, біля гори Еверест, розбився гелікоптер з туристами. Щонайменше п'ять людей стали жертвами авіакатастрофи.

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