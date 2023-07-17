"Відповідальність неминуча": Кулеба про річницю трагедії МН17

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: google

Рівно 9 років тому країна-терорист Росія збила рейс МН17, вбивши 298 людей на борту. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив свої співчуття рідним загиблих і нагадав, що РФ обов'язково понесе відповідальність за свої злочини.

Допис Дмитро Кулеба оприлюднив на сторінці в Twitter.

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Що сказав Кулеба

"Росія збила #MH17 9 років тому, убивши всіх 298 людей на борту. Воно роками брехало про трагедію, намагаючись ухилитися від відповідальності, доки голландський судовий процес не оголосив правду. Ми сумуємо за жертвами MH17 і повторюємо: відповідальність за російські злочини неминуча", — написав Кулеба.

Russia shot down #MH17 9 years ago, killing all 298 people aboard. It lied about the tragedy for years trying to dodge accountability, until the Dutch trial stated the truth. We mourn the MH17 victims and reiterate: accountability for Russian crimes is inevitable. @United24media pic.twitter.com/g5BGET3yHI — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 17, 2023

Трагедія МН17

Відомо, що 17 липня 2014 року малайзійський пасажирський Boeing-777 виконував рейс MH17. Він прямував з Амстердама в Куала-Лумпур. Під час польоту літак зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області.

На борту літака перебувало 283 пасажири та 15 людей екіпажу. Всі вони загинули.

Кого звинуватили у трагедії МН17

У катастрофі звинуватили Росію, яка збила пасажирський лайнер. А саме:

ексофіцера ФСБ та колишнього "міністра оборони "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова);

главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського;

військового злочинця Леоніда Харченка.

Усіх трьох фігурантів визнали винними у запуску ракети. Суд у Нідерландах постановив засудити їх до довічного ув'язнення. А також виплатити компенсації рідним — понад 16 мільйонів євро.

Нагадаємо, у Непалі, біля гори Еверест, розбився гелікоптер з туристами. Щонайменше п'ять людей стали жертвами авіакатастрофи.