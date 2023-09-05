Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Отставка Резникова и встреча Эрдогана с Путиным: эфир Новини.LIVE arrow

Отставка Резникова и встреча Эрдогана с Путиным: эфир Новини.LIVE

5 сентября 2023 19:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Отставка Резникова и встреча Эрдогана с Путиным: эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Политолог Кость Бондаренко стал гостем эфира Новини.LIVE. Он прокомментировал отставку министра обороны Алексея Резникова, рассказал кто такой Рустем Умеров и проанализировал встречу Путина и Эрдогана в Сочи.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Читайте также:

Эфир Новини.LIVE

На фоне коррупционных сканадлов, коснувшихся Министерства обороны, его главе Алексею Резникову пришлось уйти в отставку. Зато остается открытым вопрос, сможет ли его потенциальный преемник Рустем Умеров получить достаточную поддержку, чтобы взять дело в свои руки. Неопределенными остаются и результаты встречи Эрдогана с Путиным в Сочи и неясно как они повлияют на Украину.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 5 сентября, Алексея Резникова уволили с должности министра обороны. "За" проголосовали 327 депутатов.

Также мы говорили, что Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВРУ проект постановления о назначении Рустема Умерова министром обороны Украины. Ранее в парламенте его уволили с должности главы Фонда госимущества.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил нежелание РФ возобновлять "зерновое соглашение", пока не будут выполнены все условия России.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

None

Как вести дипломатию с врагом в ООН и наказать его за детей: интервью с Кислицей

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз