Отставка Резникова и встреча Эрдогана с Путиным: эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Политолог Кость Бондаренко стал гостем эфира Новини.LIVE. Он прокомментировал отставку министра обороны Алексея Резникова, рассказал кто такой Рустем Умеров и проанализировал встречу Путина и Эрдогана в Сочи.

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Эфир Новини.LIVE

На фоне коррупционных сканадлов, коснувшихся Министерства обороны, его главе Алексею Резникову пришлось уйти в отставку. Зато остается открытым вопрос, сможет ли его потенциальный преемник Рустем Умеров получить достаточную поддержку, чтобы взять дело в свои руки. Неопределенными остаются и результаты встречи Эрдогана с Путиным в Сочи и неясно как они повлияют на Украину.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 5 сентября, Алексея Резникова уволили с должности министра обороны. "За" проголосовали 327 депутатов.

Также мы говорили, что Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВРУ проект постановления о назначении Рустема Умерова министром обороны Украины. Ранее в парламенте его уволили с должности главы Фонда госимущества.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил нежелание РФ возобновлять "зерновое соглашение", пока не будут выполнены все условия России.