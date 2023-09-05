Відставка Резнікова та зустріч Ердогана з Путіним: ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Політолог Кость Бондаренко став гостем ефіру Новини.LIVE. Він прокоментував відставку міністра оборони Олексія Резнікова, розповів, хто такий Рустем Умєров та проаналізував зустріч Путіна і Ердогана в Сочі.

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Ефір Новини.LIVE

На фоні корупційних сканадлів, які зачепили Міністерство оборони, його голові Олексію Резнікову довелося піти у відставку. Натомість лишається відкритим питання, чи зможе його потенційний наступник Рустем Умєров отримати достатню підтримку, щоб узяти справу в свої руки. Невизначеними лишаються і результати зустрічі Ердогана з Путіним у Сочі, і не відомо, як вони вплинуть на Україну.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні, 5 вересня, Олексія Резнікова звільнили з посади міністра оборони. "За" проголосували 327 депутатів.

Також ми казали, що Президент України Володимир Зеленський вніс до ВРУ проєкт постанови щодо призначення Рустема Умєрова міністром оборони України. Раніше у парламенті його звільнили з посади голови Фонду держмайна.

Нагадуємо, російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом підтвердив небажання РФ відновлювати "зернову угоду", доки не будуть виконані всі умови Росії.