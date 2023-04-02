Отставной военный США с семьей регулярно помогают ВСУ и беженцам из Украины

Семья Тейлора Фримэна

Тейлор Фримэн — отставной военный Корпуса морской пехоты США, потерявший ногу во время войны во Вьетнаме. Он осознает, какие трудности испытывают украинские военные и народ в целом, поэтому прилагает все усилия, чтобы помочь Украине. Он регулярно жертвует через UNITED24, организует митинги в поддержку Украины и отправляет письма поддержки.

Об этом сообщает UNITED24.

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Пожертвование

В своем письме он выражает свой восторг от сопротивления и боеспособности украинского народа, которые вынуждены столкнуться с несправедливым и необоснованным вторжением. Он также говорит о том, что каждый день вывешивает украинское знамя, чтобы напомнить своим соотечественникам о трудностях, с которыми сталкиваются украинцы.

Тейлор признает, что если бы не был 75-летним одноногим мужчиной с женой, то сам бы поехал в Украину, чтобы помочь. Он также осознает, что после победы в войне Украина потребует гораздо больше помощи в восстановлении и обещает, что он будет рядом с украинцами во время этого процесса.

Жена Тейлора, Лиза, также жертвует через UNITED24 и с друзьями шьет патриотические одеяла для беженцев. Она также присоединяется к митингам в поддержку Украины.

Таким образом, Тейлор и Лиза Фримэны демонстрируют свою поддержку и сочувствие к Украине и ее народу. Они принимают активное участие в мероприятиях, которые призваны помочь тем, кто пострадал во время конфликта в Украине. Их доброта и готовность помочь свидетельствует о том, что даже люди, находящиеся далеко от событий, могут сделать что-то полезное и оказать поддержку тем, кто нуждается в помощи.

Напомним, что обладатель Золотого мяча и экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко приехал в Киев и первым делом посетил детскую больницу "Охматдет", где встретился с маленькими пациентами. Амбасадор UNITED24 даже поиграл в футбол с юными пациентами, среди которых 6-летняя Марина — первый ребенок с ампутацией из-за травмирования в результате российских обстрелов, которого протезировали в Украине.